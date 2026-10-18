Godoy Cruz goleó 6 a 3 a Estudiantes de Buenos Aires con triplete de Martín Pino y acecha a Ferro

► LA SECUENCIADE LOS GOLES. A los 13' Ian Vera puso el 1 a 0 para Estudiantes de Buenos Aires. Vicente Poggi anotó el empate a los 23' para Godoy Cruz. A los 40' Ian Vera puso el 2 a 1 para Estudiantes de penal. A los 43' Martín Pino clavó el empate. Un minuto después Felipe Cairus anotó el 3 a 2 para el Tomba. A los 52' Axel Rodríguez estiró cifras para el local. A los 58' marcó el quinto tanto Pino. Santiago Camacho anotó el tercer gol de Estudiantes a los 64'. A tres minutos del final Martín Pino cerró su triplete personal.

Ian Vera (10) abrió el marcador para la visita y todo Estudiantes (y Ferro) festejaron. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Godoy Cruz metió su cuarto triunfo seguido en el Gambarte, sumó su octavo partido sin perder con 6 triunfos y 2 empates y se ilusiona con volver a Primera

Lo que viene para Godoy Cruz

Se vienen dos finales. El próximo domingo visitará a Mitre, en Santiago del Estero y cerrará como local ante Almirante Brown de Isidro Casanova como local.

El primer tiempo de Godoy Cruz vs. Estudiantes (BA)

Lo perdía el Tomba, lo empató, a cinco del final se puso arriba nuevamente el equipo de Caseros. Pero a 2' del final lo empató Martín Pino, y a los 45' Diego Viera anotó el tercero para el Tomba.

Godoy Cruz necesita ganarle a Estudiantes (BA) para no perderle pisada a Ferro en lo alto de la tabla. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Ian Vera abrió el marcador a los 13’. El Matador en la primera llegada definió. Vicente Poggi lo igualó a los 33’.

Ian Vera anotó el segundo tanto de penal a los 40'. Martín Pino, a los 43' marcó el segundo; y Diego Viera, a los 45’ el tercero.

El Tomba, cuando arrancó el partido ya sabía de la derrota del Deportivo Morón y el triunfo del líder Ferro, los dos equipos que tiene arriba en la tabla y salió con todo a dar pelea en el campeonato, soñando con meterse a la final.

Antes de los 10 minutos se fue lesionado en Godoy Cruz Tomás Rossi. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

No arrancó bien la tarde para el Tomba con la lesión del defensor Tomás Rossi en su rodilla. Luego llegó el gol de Estudiantes en una muy buena jugada colectiva que definió Vera.

El Bodeguero tuvo una ocasión para empatarlo con Axel Rodríguez, remate que se fue afuera.

Hasta que apareció Vicente Poggi (32') y con un gran remate lo igualó.

En los últimos cinco minutos del parcial hubo tres goles. Uno para Estudiantes y dos para Godoy Cruz. Falta de Gil Romero a Rostagno y penal que convirtió Ian Vera (1-2) a los 40'. A los 43' lo empató Martín Pino (gol 14 en el torneo) de cabeza, tras córner. A los 44' Felipe Cairus (algunos se lo adjudicaron a Diego Viera) aprovechó un segundo toque en el área (estirada de Poggi) y la empujó para el 3-2 con cerró el período inicial.

Martín Pino aprovechó el centro pasado de Rodríguez en un córner, y el goleador anotó de cabeza su primer tanto en el partido. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Un verdadero partidazo se vivió en este primer tiempo en el Gambarte donde el Tomba se fue al descanso en ventaja.

Rodríguez no perdonó y tras la asistencia de Pino, que acompaña la jugada, anotó el cuarto gol tombino. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El complemento: Godoy Cruz fue un vendaval

Con la impronta de buscar el empate, el Pincha de Caseros se fue a buscarlo desde el reinicio, y Godoy Cruz aprovechó de contra. Siete minutos, y un fallido rechazo de Ardiles le quedó a Pino, que ganó la pelota y le cedió a Axel Rodríguez, que sometió al arquero y anotó el cuarto.

Apenas habían pasado seis minutos, cuando un desborde por la derecha, la banda más usada en la ofensiva del Expreso, terminó en un centro pasado, que tomó Martín Pino, para poner el quinto gol y su 15° en el campeonato.

A los 64' una subida de Vera le llegó fuera del área al ingresado Santiago Camacho, que se animó y remató cruzado, metiéndola contra el palo derecho de Strumia y achicando ventajas para la visita (5-3).

A tres del final, Martín Pino puso la cereza al postre, y con una maniobra de gran habilidad, abriéndose hacia su derecha, dejó en el piso a su marca, y ante la salida del arquero, cruzó el remate a la izquierda, con sutileza, y completó su hat trick y redondeó 17 tantos en la tabla de goleadores, donde quedó en lo más alto.

La palabra de Martín Pino

Consultado Pino sobre si había llegado el esperado destape en cuanto a goles, el artillero afirmó: "Sí, la verdad que sí, bueno, a ellos los agarramos yendo a buscar el empate, habían muchos espacios, y podríamos haber hecho algunos más, pero bueno, se ganó, necesitábamos esto, y nada, estoy muy contento".

Sobre el acecho al puntero Ferro, que de haber perdido el Tomba se aseguraba la final, Pino comentó: "Si bien el otro día vimos cómo se nos pasó una linda oportunidad, pero bueno, en este fútbol uno no tiene que darse por vencido, hay que seguir yendo a buscar. Nosotros tenemos otro trabajo, así que nada, están quedando fechas importantes", completó.