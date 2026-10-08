Martín Pino, confiado en la "garra" de Godoy Cruz en la recta final de la Primera Nacional

Martín Pino, goleador de Godoy Cruz, destacó la actitud del equipo en esta recta final de la Primera Nacional y se refirió a las "finales" que le quedan al Tomba en la búsqueda del boleto por el primer ascenso.

Martín Pino y la garra de Godoy Cruz en la recta final de la Primera Nacional

Sobre la importancia de los partidos que le quedan a Godoy Cruz y la actitud en el final de la segunda rueda de la Primera Nacional. "Tenemos otras finales más que hay que ganarlas, ¿no? No nos sirve el empate. Estamos en busca de eso. (Frente a Los Andes) Cómo se dio ahí en el último minuto de tanto de irlo a buscar, la verdad que emociona y me pone contento por el equipo porque tuvo esa esa garra para ir a buscarlo y poder quedarnos los tres puntos.

y la actitud en el final de la segunda rueda de la Primera Nacional. "Tenemos otras finales más que hay que ganarlas, ¿no? No nos sirve el empate. Estamos en busca de eso. (Frente a Los Andes) Cómo se dio ahí en el último minuto de tanto de irlo a buscar, la verdad que emociona y me pone contento por el equipo porque tuvo esa esa garra para ir a buscarlo y poder quedarnos los tres puntos. ¿Qué tiene que tener un equipo en el final del torneo? Mantener los pies sobre la tierra. No hemos ganado nada, siempre lo digo. Hay que seguir trabajando, todos los rivales son difíciles. Sabemos que son todas finales y hay que tener la tranquilidad de que venimos haciendo las cosas bien, por eso estamos donde estamos y estamos bien. Venimos ganando, así que a seguir mejorando eso.

¿Miran lo que hacen Ferro y Morón, o hacen lo propio buscando ese primer lugar? Si bien vimos los resultados, nos llega obvio y vemos, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y tenemos que sumar de a tres; pensamos en nosotros.

Balance personal luego de sumar otro gol vs Los Andes. "trabajo para esto, el equipo trabaja para esto. Esto es el esfuerzo de todo el equipo, no es solo mío. Hoy me tocó empujarla ahí, no venía teniendo un buen partido, pero creo que el equipo respondió, fue bueno, y me tocó empujarla".

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

El próximo lunes, a partir de las 19, el Tomba se medirá ante All Boys en condición de visitante. El partido será transmisión de Radio Nihuil.