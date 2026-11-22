"Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre (Gasly), contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los equipos de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo", declaró.

Finalmente, Colapinto resumió el valor de la experiencia de cara al cierre del calendario: "Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo".

En su caminata sobre el Las Vegas Strip rumbo a los preparativos con la escudería, el reconocido fanático del club afirmó sobre la consagración de Boca en la Copa Sudamericana (el piloto de 23 años es fanático del equipo xeneize): "Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque".