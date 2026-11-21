El futbolista había sido reemplazado en el segundo tiempo y cuando llegó al banco de suplentes fue asistido por el cansancio y el intenso calor reinante en Barranquilla.

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Tras los festejos en la cancha y cuando estaba dando una nota a DSports, en la zona de vestuarios, Paredes se desvaneció en vivo generando alarma tanto en el lugar de los hechos como en los televidentes.