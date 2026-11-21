Leandro Paredes. capitán y figura de Boca, sufrió un desmayo en medio de los festejos tras la obtención de la Copa Sudamericana y generó preocupación respecto de su estado de salud.
Leandro Paredes. capitán y figura de Boca, sufrió un desmayo en medio de los festejos tras la obtención de la Copa Sudamericana y generó preocupación
Leandro Paredes. capitán y figura de Boca, sufrió un desmayo en medio de los festejos tras la obtención de la Copa Sudamericana y generó preocupación respecto de su estado de salud.
El futbolista había sido reemplazado en el segundo tiempo y cuando llegó al banco de suplentes fue asistido por el cansancio y el intenso calor reinante en Barranquilla.
Tras los festejos en la cancha y cuando estaba dando una nota a DSports, en la zona de vestuarios, Paredes se desvaneció en vivo generando alarma tanto en el lugar de los hechos como en los televidentes.
Los periodistas presentes inmediatamente indicaron que el jugador fue atendido, trasladado al vestuario y se repuso rápidamente, y en principio solo fue una baja de presión y un golpe de calor lo que le provocó el desmayo.
Paredes había estado festejando acompañado por sus familiares quienes se acercaron al vestuario para comprobar que estaba recuperado.