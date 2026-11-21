La Copa América 2028 tendrá como sede a Estados Unidos, según comunicó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a las federaciones sudamericanas. La información, difundida por el periodista Lauro Jardim del diario O Globo, señala que el país norteamericano repetirá el modelo de organización de ediciones recientes.
Conmebol confirmó a Estados Unidos como la sede de la Copa América 2028 y seguirá sin jugarse en Sudamérica
La Conmebol comunicó que Estados Unidos será sede de la Copa América 2028, repitiendo el formato de 16 selecciones y el modelo reciente.
Esta será la segunda vez consecutiva que Estados Unidos albergue el torneo continental. La planificación contemplaría la participación de las diez selecciones de la Conmebol junto a seis equipos invitados de la Concacaf, manteniendo la estructura de 16 equipos divididos en cuatro grupos.
El formato se asemejaría al utilizado en la Copa América Centenario 2016 y la Copa América 2024. Sin embargo, aún resta definir el sistema de clasificación para las selecciones de la Concacaf, así como las ciudades y estadios que albergarán los encuentros.
Lo cierto es que de será la tercera edición del certamen que se jugará en Estados Unidos y la competencia pasará más de una década sin jugarse en Sudamérica ya que la última fue en Brasil 2021 y la siguiente edición será en 2032.
Las últimas sedes de la Copa América
- 2024 Estados Unidos
- 2021 Brasil (iba a jugarse en 2020 y en Argentina pero cambió por la pandemia)
- 2019 Brasil
- 2016 Estados Unidos (fue la edición Centenario)
- 2015 Chile
- 2011 Argentina
- 2007 Venezuela
- 2004 Perú
- 2001 Colombia
- 1999 Paraguay
Nuevos desafíos para la Conmebol en territorio norteamericano
Uno de los puntos pendientes es la determinación de cómo se otorgarán las 6 plazas destinadas a las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En la edición de 2024, estas plazas se definieron a través de la Liga de Naciones de Concacaf y repechajes posteriores.
La coincidencia de la Copa América 2028 con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ambos previstos para el verano boreal, presenta un desafío logístico y de coordinación de fechas e infraestructura para ambas organizaciones.
El impacto de Estados Unidos en los grandes torneos
Estados Unidos ha consolidado su posición como sede recurrente de grandes eventos futbolísticos. Además de la Copa América 2024 y la próxima edición de 2028, el país albergará el Mundial de Clubes 2025 y compartirá la organización de la Copa del Mundo 2026 junto a México y Canadá.
La última Copa América disputada en Estados Unidos, la de 2024, significó la consagración de la Selección Argentina. El equipo albiceleste venció a Colombia en la final, sumando así un nuevo título continental en un escenario que, de confirmarse, volvería a pisar en 2028.