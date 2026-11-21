Lo cierto es que de será la tercera edición del certamen que se jugará en Estados Unidos y la competencia pasará más de una década sin jugarse en Sudamérica ya que la última fue en Brasil 2021 y la siguiente edición será en 2032.

Las últimas sedes de la Copa América

2024 Estados Unidos

2021 Brasil (iba a jugarse en 2020 y en Argentina pero cambió por la pandemia)

2019 Brasil

2016 Estados Unidos (fue la edición Centenario)

2015 Chile

2011 Argentina

2007 Venezuela

2004 Perú

2001 Colombia

1999 Paraguay

Nuevos desafíos para la Conmebol en territorio norteamericano

Uno de los puntos pendientes es la determinación de cómo se otorgarán las 6 plazas destinadas a las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En la edición de 2024, estas plazas se definieron a través de la Liga de Naciones de Concacaf y repechajes posteriores.

La coincidencia de la Copa América 2028 con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ambos previstos para el verano boreal, presenta un desafío logístico y de coordinación de fechas e infraestructura para ambas organizaciones.

El impacto de Estados Unidos en los grandes torneos

Estados Unidos ha consolidado su posición como sede recurrente de grandes eventos futbolísticos. Además de la Copa América 2024 y la próxima edición de 2028, el país albergará el Mundial de Clubes 2025 y compartirá la organización de la Copa del Mundo 2026 junto a México y Canadá.

La última Copa América disputada en Estados Unidos, la de 2024, significó la consagración de la Selección Argentina. El equipo albiceleste venció a Colombia en la final, sumando así un nuevo título continental en un escenario que, de confirmarse, volvería a pisar en 2028.