El Xeneize llega al mano a mano con Atlético Mineiro tras consagrarse Campeón de Liga (por ser el mejor de la tabla Anual). Pero eso no es todo, ya que en el horizonte aparece la final de la Copa Argentina y sigue en carrera en los playoffs del torneo Clausura.

De cara al encuentro de este sábado en Colombia, la única duda de Arruabarrena para definir el once inicial pasa por el tercer hombre en la línea ofensiva: Tomás Aranda o Alan Velasco.

Tomás Aranda podría meterse en el once titular.

En la vereda de enfrente, Atlético Mineiro llega a esta definición en un momento delicado. Si bien ocupa el séptimo puesto en el Brasileirao, el conjunto brasileño sufrió derrotas en tres de sus últimas cuatro presentaciones, perdiendo terreno en la lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez intentará además dejar atrás una marcada racha negativa en definiciones continentales. El elenco de Belo Horizonte viene de caer en la final de la Copa Libertadores 2024 y de perder el partido decisivo de la Sudamericana el año pasado frente a Lanús.

Probables formaciones