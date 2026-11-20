Matías Recalde se ganó un lugar en Gimnasia y Esgrima.

Con respecto a la campaña que realizó el equipo en el 2026 en la Liga Profesional admitió: "Estamos disfrutando de los objetivos que pudimos cumplir en el primer año en la categoría. Vamos a enfrentar a un equipo muy duro, uno de los mejores del fútbol argentino, que tiene mucha jerarquía. Nosotros vamos a ir a hacer un partido muy inteligente, tenemos que estar muy concentrados para poder dar el gran golpe".

La nota con Matías Recalde

"Nosotros tenemos confianza en nuestras armas para poder ganar el partido", agregó el lateral izquierdo.

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo como visitante ante Rosario Central por los octavos de final.

Cómo se definen la serie de los octavos de final del Clausura

Las series de octavos de final se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de que los 90 minutos finalicen con empate, los encuentros se definirán a través de dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y si persiste la igualdad habrá remates desde el punto del penal.