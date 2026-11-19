Gimnsia y Esgrima continúa con su preparación de cara al compromiso que afrontará este domingo desde las 16 ante Rosario Central por lo octavos de final del Torneo Clausura.
Darío Franco empezó a delinear la formación de Gimnasia y Esgrima para el duelo ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura.
Gimnsia y Esgrima continúa con su preparación de cara al compromiso que afrontará este domingo desde las 16 ante Rosario Central por lo octavos de final del Torneo Clausura.
El Lobo buscará seguir en carrera en el torneo y el entrenador Darío Franco va definiendo el equipo para el que será un partido especial por su pasado en Newell's, el clásico rival del Canalla.
En su primer año en Primera el conjunto blanquinegro aseguró su permanencia hace varias fechas y consiguió meterse entre los ocho mejores de la Zona A por lo que se ganó el derecho a disputar los playoffs del Torneo Clausura.
Franco tendrá que realizar variantes obligadas por la baja de Luciano Cingolani, expulsado en la última fecha del Clausura durante el clásico ante Independiente Rivadavia.
Otra de las bajas será la de Lautaro Petruchi, arquero suplente, quien también vio la roja por protestar desde el banco de los suplentes en el clásico ante Independiente Rivadavia.
La probable de Gimnasia y Esgrima sería con César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, y Matías Recalde; Fermín Antonini; Tomás O'Connor, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.
Este viernes el plantel realizará su última práctica y el sábado viajará a Rosario para enfrentar al equipo dirigido por Jorge Almirón.
Las series de octavos de final se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular.
En caso de que los 90 minutos finalicen con empate, los encuentros se definirán a través de dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y si persiste la igualdad se definirá por penales.