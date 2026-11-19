La probable formación de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Rosario Central

Franco tendrá que realizar variantes obligadas por la baja de Luciano Cingolani, expulsado en la última fecha del Clausura durante el clásico ante Independiente Rivadavia.

Otra de las bajas será la de Lautaro Petruchi, arquero suplente, quien también vio la roja por protestar desde el banco de los suplentes en el clásico ante Independiente Rivadavia.

La probable de Gimnasia y Esgrima sería con César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, y Matías Recalde; Fermín Antonini; Tomás O'Connor, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

Este viernes el plantel realizará su última práctica y el sábado viajará a Rosario para enfrentar al equipo dirigido por Jorge Almirón.

Cómo se definen la serie de los octavos de final

Las series de octavos de final se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular.

En caso de que los 90 minutos finalicen con empate, los encuentros se definirán a través de dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y si persiste la igualdad se definirá por penales.