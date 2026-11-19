De esta manera tras ver la roja en el Superclásico ante Boca, en La Bombonera, Gonzalo Montiel cumplió su primera jornada en el triunfo de su equipo ante Aldosivi, en el José María Minella de Mar del Plata.

Este domingo, cuando River reciba Lanús por los octavos de final del torneo Clausura (el domingo, desde las 19 en el Monumental), el campeón del mundo en Qatar 2022 cumplirá con su sanción.

Si el Millonario logra imponerse ante el Granate no solamente se meterá entre los ocho mejores del certamen y quedará a tres partidos del título. Una victoria significaría volver a contar con una de sus piezas claves.

El jugador que River pierde hasta 2027

Un futbolista de River está lesionado y deberá operarse. Será baja hasta el 2027 y es un dolor de cabeza para el entrenador millonario, Leonardo Ponzio. Se trata del volante Aníbal Moreno, quien lleva varias semanas con dolores en la espalda.

El mediocampista habló con el cuerpo médico y decidió operarse en los próximos días de la discopatía lumbar que tiene. No volverá a jugar en lo que resta del año y se sumaría a sus compañeros recién en la próxima pretemporada.