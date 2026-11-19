Esta cifra récord para la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica casi duplica lo que recibió el campeón en la temporada pasada y casi triplica el monto que Lanús obtuvo al consagrarse en 2025. El subcampeón también verá mejorado su premio, pasando de 2 a 2,5 millones de dólares, marcando una brecha de 7,5 millones entre el primer y segundo puesto.

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó estos incrementos en la bolsa de premios, un movimiento que Alejandro Domínguez, presidente del organismo, calificó como un hito para la competición. “Seguimos fortaleciendo nuestras competiciones con más inversión, más competitividad y mayores oportunidades para los clubes del continente”, afirmó Domínguez, destacando el objetivo de potenciar el fútbol sudamericano.

Los 10 millones de dólares que percibirá el campeón de la Copa Sudamericana representan una suma considerable para el fútbol argentino, habitualmente condicionado por su economía. Para dimensionar el impacto, esta cantidad equivale a lo que costaron incorporaciones de peso como Alan Velasco o Sebastián Driussi en mercados de pases recientes. Si bien ambos futbolistas no cumplieron plenamente las expectativas generadas por su inversión, el monto total del premio permitiría afrontar operaciones de esa magnitud o distribuir el presupuesto en varios refuerzos para cubrir distintas posiciones y dotar de mayor profundidad al plantel.

Más allá del beneficio financiero directo, la conquista del trofeo asegura la clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la disputa de la Recopa Sudamericana 2027.

Adicionalmente, los incentivos económicos se extienden desde las fases iniciales, con un adicional de 125.000 dólares por cada victoria en la fase de grupos. Con la acumulación de estos montos, sumados a los premios por desempeño y el acceso a la Libertadores, los ingresos totales del campeón podrían superar los 20 millones de dólares.