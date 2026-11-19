Especialistas en organización del hogar y diseño de interiores coinciden en que el secreto no está en sumar muebles voluminosos, sino en aprovechar la verticalidad de las paredes y elegir materiales resistentes a la humedad.

Soluciones prácticas para el calzado húmedo

Dejar las zapatillas o botas mojadas directamente sobre madera, parquet o alfombras puede provocar manchas permanentes y malos olores. Para evitarlo en espacios reducidos, existen opciones simples y accesibles: