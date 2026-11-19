Cuando llegan las temperaturas extremas, ya sea el frío intenso del invierno o el calor agobiante del verano, mantener una temperatura agradable dentro de la casa puede convertirse en un desafío que puede dolerle al bolsillo. Y revisar en qué condiciones están los burletes de las ventanas, es clave.
Muchas veces, el problema no radica en la potencia de la estufa o del aire acondicionado, sino las filtraciones en las aberturas, por donde se puede escapar el frío o calor. Y es ahí donde se puede implementar un truco casero.
Los burletes cumplen un rol fundamental para garantizar la hermeticidad de puertas y ventanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la exposición al sol, la humedad y el roce constante hacen que pierdan elasticidad y capacidad de sellado.
Poder detectar a tiempo estas fugas y renovar el aislamiento es una tarea económica, rápida y que cualquier persona puede hacer sin necesidad de contratar a un especialista, logrando además bloquear el ingreso de polvo, humedad y ruidos molestos del exterior.
Ventanas y burletes: trucos caseros para detectar entradas de aire
Antes de recurrir a un especialista o improvisar con herramientas profesionales, conviene revisar una por una todas las ventanas de la casa para identificar dónde está fallando el cierre. Existen métodos muy simples para comprobarlo:
- La prueba del papel: abrir la ventana, colocar una hoja de papel común entre la hoja y el marco, y cerrar normalmente. Tirando suavemente de la hoja, si esta sale con facilidad y sin ofrecer resistencia, significa que el cierre tiene holgura y necesita un burlete nuevo.
- La prueba de la vela o el sahumerio: en un día con presencia de viento o con diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, acercar una vela encendida o un sahumerio a todo el perímetro de la ventana cerrada. Si la llama titila o el humo se desvía bruscamente hacia adentro o hacia afuera, hay una filtración clara en ese punto.
- Inspección táctil y visual: pasar la mano húmeda por los bordes del marco para percibir corrientes de aire sutiles, o apagar las luces de la habitación durante el día para observar si se filtran haces de luz por las juntas.
Señales clave para saber cuándo cambiarlos
Aunque un burlete de una ventana parezca estar en su lugar, puede haber perdido su función aislante. Es momento de reemplazarlo si se nota alguno de estos indicadores:
- Si la goma o el caucho se sienten duros al tacto, quebradizos o presentan fisuras, ya no se comprimen correctamente al cerrar la ventana.
- En los burletes de las ventanas de espuma o gomaespuma, el uso continuo hace que queden completamente chatos y no recuperen su volumen original al abrir la abertura.
- Si el adhesivo cedió en algún tramo o el burlete se estiró y sobresale del canal, deja espacios libres por donde pasa el aire.
- Escuchar un chiflido constante los días de viento o sentir que la hoja de la ventana golpetea levemente dentro del marco, son síntomas claros de filtraciones.
Qué tipo de burlete para ventana elegir
A la hora de comprar, es importante elegir el material adecuado según el tipo de:
- De caucho: son los más duraderos (pueden rendir más de 5 años) y resistentes a la intemperie. Ideales para ventanas de madera, aluminio o PVC.
- De silicona: ofrecen gran elasticidad, soportan temperaturas extremas sin resecarse y son prácticamente invisibles.
- De felpa: son los indicados para ventanas corredizas, ya que permiten que las hojas se deslicen suavemente por las guías sin trabarse mientras bloquean el paso del viento y la tierra.
- De espuma de poliuretano: son los más económicos y fáciles de adaptar a hendiduras muy finas o irregulares, aunque tienen una vida útil más corta (alrededor de 1 o 2 años).
En pocas palabras
- Burletes: son clave para sellar ventanas y puertas, pero pierden elasticidad con el tiempo.
- Detección de fugas: se pueden usar pruebas de papel, vela/sahumerio o inspección táctil/visual.
- Señales de cambio: goma dura, fisurada, achatada, adhesivo cedido o ruidos de viento indican la necesidad de reemplazo.