Poder detectar a tiempo estas fugas y renovar el aislamiento es una tarea económica, rápida y que cualquier persona puede hacer sin necesidad de contratar a un especialista, logrando además bloquear el ingreso de polvo, humedad y ruidos molestos del exterior.

Ventanas y burletes: trucos caseros para detectar entradas de aire

Antes de recurrir a un especialista o improvisar con herramientas profesionales, conviene revisar una por una todas las ventanas de la casa para identificar dónde está fallando el cierre. Existen métodos muy simples para comprobarlo:

La prueba del papel: abrir la ventana , colocar una hoja de papel común entre la hoja y el marco, y cerrar normalmente. Tirando suavemente de la hoja, si esta sale con facilidad y sin ofrecer resistencia, significa que el cierre tiene holgura y necesita un burlete nuevo.

, colocar una hoja de papel común entre la hoja y el marco, y cerrar normalmente. Tirando suavemente de la hoja, si esta sale con facilidad y sin ofrecer resistencia, significa que el cierre tiene holgura y necesita un burlete nuevo. La prueba de la vela o el sahumerio: en un día con presencia de viento o con diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, acercar una vela encendida o un sahumerio a todo el perímetro de la ventana cerrada. Si la llama titila o el humo se desvía bruscamente hacia adentro o hacia afuera, hay una filtración clara en ese punto.

cerrada. Si la llama titila o el humo se desvía bruscamente hacia adentro o hacia afuera, hay una filtración clara en ese punto. Inspección táctil y visual: pasar la mano húmeda por los bordes del marco para percibir corrientes de aire sutiles, o apagar las luces de la habitación durante el día para observar si se filtran haces de luz por las juntas.

Señales clave para saber cuándo cambiarlos

Aunque un burlete de una ventana parezca estar en su lugar, puede haber perdido su función aislante. Es momento de reemplazarlo si se nota alguno de estos indicadores:

Si la goma o el caucho se sienten duros al tacto, quebradizos o presentan fisuras, ya no se comprimen correctamente al cerrar la ventana .

. En los burletes de las ventanas de espuma o gomaespuma, el uso continuo hace que queden completamente chatos y no recuperen su volumen original al abrir la abertura.

de espuma o gomaespuma, el uso continuo hace que queden completamente chatos y no recuperen su volumen original al abrir la abertura. Si el adhesivo cedió en algún tramo o el burlete se estiró y sobresale del canal, deja espacios libres por donde pasa el aire .

. Escuchar un chiflido constante los días de viento o sentir que la hoja de la ventana golpetea levemente dentro del marco, son síntomas claros de filtraciones.

Qué tipo de burlete para ventana elegir

A la hora de comprar, es importante elegir el material adecuado según el tipo de: