Manuel Pellegrini le dio un extraño consejo a Borja Iglesias frente a la sequía goleadora.

Borja Iglesias, elegido hombre del año por GQ, y su historia con Pellegrini en el Betis

En diálogo con la revista GQ, el actual atacante del Celta de Vigo reveló el curioso episodio que protagonizó junto al técnico trasandino durante una mala racha frente al arco rival. "Me acuerdo de una conversación que tuve con Pellegrini. Llevaba varios partidos sin marcar y me dijo algo así como, ‘bueno, igual tiene que hacer algún cambio, quítese la barba para probar’".

"Y es una creencia que existe dentro del fútbol, si algo no funciona vamos a hacer cambios, vamos a probar cosas", recordó el Borja Iglesias sobre aquella charla en el vestuario verdiblanco.

Lejos de seguir la sugerencia estética del entrenador, el futbolista explicó con humor por qué decidió conservar su rasgo característico: "Yo creo en hacer cambios, pero cambios que puedan tener un impacto real. Tampoco tengo mucho margen para hacerme muchos peinados, tengo el pelo que tengo, pero tengo mucha barba, así que la mantengo. Los que se cambian de peinado todo el rato… Eso mola, me encantaría hacerlo. Pero yo no puedo".

La entrevista surgió a raíz de la distinción que recibió el delantero campeón del mundo con España en Norteamérica, quien fue elegido por la publicación como el hombre del año en territorio ibérico.

Además de repasar los entretelones de aquella conquista internacional, el medio puso el foco en la postura comprometida del futbolista fuera de las canchas, especialmente por su franqueza, su manejo responsable de la exposición mediática y su activa defensa de la diversidad y de los derechos del colectivo LGTBIQ+: "Campeón del mundo de lo suyo y referente social, ha demostrado que el fútbol de élite también se juega desde la empatía, la libertad y el compromiso real con todo lo que ocurre más allá del césped".

Borja Iglesias fue reconocido por su labor dentro y fuera de la cancha.

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