Cuando se diseñaron los primeros elevadores modernos para edificios de varios pisos, los fabricantes notaron que muchas personas se negaban a usarlos por miedo o incomodidad. La solución para hacer el viaje más amigable fue incorporar espejos en las cabinas, un recurso que cumple tres objetivos fundamentales.

Para qué sirve el espejo en el ascensor: los 3 motivos reales

Más allá de la vanidad cotidiana, el espejo del ascensor cumple funciones prácticas pensadas para mejorar la experiencia dentro de un espacio reducido: