Sin embargo, las cenizas son alcalinas y su uso excesivo puede modificar el pH de la tierra, dificultando la absorción de determinados nutrientes. Por lo que es menester evitar excederse en las proporciones de la mezcla y la consiguiente aplicación.

Cómo usar café para beneficiar a las plantas.

Cómo preparar la mezcla de café y cenizas para las plantas

Para elaborar esta preparación casera se necesitan pocos ingredientes:

2 cucharadas de café usado y previamente enfriado

2 cucharadas de cenizas de madera limpia

1 litro de agua

El primer paso para preparar la mezcla consiste en colocar el café y las cenizas dentro de una botella o recipiente. Después, hay que incorporar el agua y revolver suavemente para integrar los componentes. Se recomienda utilizar cenizas completamente frías, provenientes de madera natural sin pinturas, barnices ni tratamientos químicos. No deben utilizarse restos de carbón comercial ni briquetas.

Antes de aplicar la preparación, conviene dejar que las partículas más gruesas se depositen y utilizar solamente una pequeña cantidad del líquido en la tierra, nunca directamente sobre las hojas. También es importante probarla primero en una zona reducida.

Las cenizas aportan nutrientes a las plantas.

Esta mezcla no es adecuada para cualquier especie. Debe evitarse en plantas que necesitan suelos ácidos, como las azaleas, gardenias y hortensias, y en terrenos que ya presentan un pH elevado.

Por último, no conviene repetir su aplicación automáticamente cada 15 días. La frecuencia depende de las características del suelo y las necesidades de cada planta. La moderación es fundamental para aprovechar estos materiales sin perjudicar el equilibrio del sustrato.