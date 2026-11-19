También contempla fortalecer la construcción de embarcaciones, una actividad que podría generar empleos y ampliar la capacidad productiva local. El sargazo ocupa un lugar particular en el plan. Esta alga llega en grandes cantidades a distintas costas del Caribe y puede acumularse en las playas, afectar el turismo y generar problemas ambientales. Belice busca explorar formas de aprovecharla como materia prima para fabricar productos comerciales, en lugar de tratarla únicamente como un residuo que debe retirarse.

Japón aporta tecnología para transformar la producción

La estrategia también incluye actividades terrestres. El cacao, el coco y otros productos de origen biológico aparecen entre las cadenas productivas que podrían desarrollarse mediante procesamiento industrial y fabricación de nuevos productos.

La cooperación incluye transferencia tecnológica, capacitación y promoción de inversiones. En diciembre de 2024, Japón firmó un programa de asistencia para los países de CARICOM que contempla equipamiento basado en tecnologías japonesas y formación de profesionales.

Como parte de ese trabajo, una delegación beliceña viajó a Japón entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2026 para conocer tecnologías de cultivo de algas, acuicultura, biotecnología, aprovechamiento de biomasa y procesamiento industrial. También visitó instituciones y empresas especializadas en esos sectores.

El arrecife beliceño es una pieza central de esta estrategia. Forma parte del Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. El conjunto incluye siete áreas protegidas y constituye el segundo sistema de arrecifes de barrera más grande del planeta, después de la Gran Barrera de Coral australiana.

El proyecto no contempla construir fábricas sobre el arrecife, sino desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos marinos y aumentar el procesamiento local.