Belice busca transformar su riqueza natural en una nueva fuente de ingresos industriales y cuenta con el respaldo de Japón para avanzar en ese objetivo. El país de América Latina trabaja en el diseño de su primera estrategia industrial verde y azul, un plan que busca desarrollar actividades económicas vinculadas al océano, los bosques y la transformación de materias primas.
Japón financia a un país de América Latina para industrializar el segundo arrecife más grande del mundo
Un país de América Latina busca diversificar su economía con apoyo tecnológico de Japón mediante el desarrollo de actividades vinculadas a las algas, el sargazo, la pesca y la acuicultura
Uno de sus principales protagonistas es el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y forma parte de un programa financiado por el Gobierno japonés para impulsar el desarrollo industrial y la transferencia tecnológica en los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Del arrecife a una nueva industria marina en América Latina
El objetivo es diversificar la economía beliceña, reducir su dependencia del turismo y de la exportación de productos básicos, y generar más valor agregado dentro de su propio territorio. La propuesta identifica varias oportunidades vinculadas a la economía del mar. Desde el cultivo y procesamiento de algas, el aprovechamiento del sargazo y el desarrollo de la pesca y la acuicultura.
También contempla fortalecer la construcción de embarcaciones, una actividad que podría generar empleos y ampliar la capacidad productiva local. El sargazo ocupa un lugar particular en el plan. Esta alga llega en grandes cantidades a distintas costas del Caribe y puede acumularse en las playas, afectar el turismo y generar problemas ambientales. Belice busca explorar formas de aprovecharla como materia prima para fabricar productos comerciales, en lugar de tratarla únicamente como un residuo que debe retirarse.
Japón aporta tecnología para transformar la producción
La estrategia también incluye actividades terrestres. El cacao, el coco y otros productos de origen biológico aparecen entre las cadenas productivas que podrían desarrollarse mediante procesamiento industrial y fabricación de nuevos productos.
La cooperación incluye transferencia tecnológica, capacitación y promoción de inversiones. En diciembre de 2024, Japón firmó un programa de asistencia para los países de CARICOM que contempla equipamiento basado en tecnologías japonesas y formación de profesionales.
Como parte de ese trabajo, una delegación beliceña viajó a Japón entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2026 para conocer tecnologías de cultivo de algas, acuicultura, biotecnología, aprovechamiento de biomasa y procesamiento industrial. También visitó instituciones y empresas especializadas en esos sectores.
El arrecife beliceño es una pieza central de esta estrategia. Forma parte del Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. El conjunto incluye siete áreas protegidas y constituye el segundo sistema de arrecifes de barrera más grande del planeta, después de la Gran Barrera de Coral australiana.
El proyecto no contempla construir fábricas sobre el arrecife, sino desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos marinos y aumentar el procesamiento local.
En pocas palabras
- Japón financia: Sostiene a un país latinoamericano en su estrategia de industrialización verde y azul ligada al océano.
- Economía diversificada: Busca desarrollar actividades vinculadas a algas, sargazo, pesca y acuicultura, más allá del turismo.
- Transferencia tecnológica: Incluye capacitación y equipamiento para el procesamiento de recursos marinos y terrestres.