La tradición sostiene que Uchicho pasó por Lima y Potosí hasta llegar a una hacienda de Mururata, en los Yungas bolivianos. Allí habría sido reconocido por otros africanos esclavizados, que identificaron en él señales de su supuesto origen real. Con el paso de las generaciones, su historia quedó ligada a una familia que conserva hasta hoy la tradición de una monarquía africana en América Latina.

Bolivia reconoció oficialmente a su rey afrodescendiente

No obstante, es importante aclarar que el origen senegalés y la condición de príncipe de Uchicho forman parte de la tradición oral familiar y no están acreditados en todos sus detalles mediante documentación histórica independiente.

La tradición monárquica continuó durante generaciones y llegó hasta Julio Bonifaz Pinedo, nacido el 19 de febrero de 1942 en Mururata. Su abuelo, Bonifacio Pinedo, había sido una figura central de esta sucesión familiar y fue recordado como r ey de la comunidad afroboliviana.

El 18 de abril de 1992, Julio Pinedo fue coronado como Julio I en una ceremonia celebrada en Mururata. Años más tarde, el reconocimiento llegó también desde las instituciones. El 15 de noviembre de 2007, la Prefectura del departamento de La Paz aprobó la Resolución 2033, que lo reconoció oficialmente como rey afroboliviano.

Este título no significa que Bolivia tenga una monarquía ni que Julio Pinedo ejerza poder político. Su figura tiene un carácter tradicional y simbólico, vinculado con la identidad y la memoria de la población afroboliviana.