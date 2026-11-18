En la región de América Latina existe una figura real que pocos conocen. Bolivia reconoció oficialmente a un rey afrodescendiente, cuya historia familiar está vinculada con la realeza africana y el pasado de la esclavitud en el continente.
Un país de América Latina tiene un rey reconocido oficialmente: su familia asegura descender de un príncipe africano esclavizado
La familia real afroboliviana desciende de un príncipe senegalés que habría llegado a América Latina en el siglo XIX, según la tradición oral.
Se trata de Julio Pinedo, conocido como Julio I, quien representa a la Casa Real Afroboliviana y mantiene viva una tradición histórica en una pequeña localidad de los Yungas, en el departamento de La Paz.
Un príncipe africano que habría llegado a América Latina
La historia de este linaje se remonta, según la tradición de la Casa Real Afroboliviana, a Uchicho, un hombre que habría sido hijo de un rey de Senegal. De acuerdo con el relato familiar, fue trasladado como esclavo a América Latina alrededor de 1820 y llegó al territorio del entonces Virreinato del Perú.
La tradición sostiene que Uchicho pasó por Lima y Potosí hasta llegar a una hacienda de Mururata, en los Yungas bolivianos. Allí habría sido reconocido por otros africanos esclavizados, que identificaron en él señales de su supuesto origen real. Con el paso de las generaciones, su historia quedó ligada a una familia que conserva hasta hoy la tradición de una monarquía africana en América Latina.
Bolivia reconoció oficialmente a su rey afrodescendiente
No obstante, es importante aclarar que el origen senegalés y la condición de príncipe de Uchicho forman parte de la tradición oral familiar y no están acreditados en todos sus detalles mediante documentación histórica independiente.
La tradición monárquica continuó durante generaciones y llegó hasta Julio Bonifaz Pinedo, nacido el 19 de febrero de 1942 en Mururata. Su abuelo, Bonifacio Pinedo, había sido una figura central de esta sucesión familiar y fue recordado como r ey de la comunidad afroboliviana.
El 18 de abril de 1992, Julio Pinedo fue coronado como Julio I en una ceremonia celebrada en Mururata. Años más tarde, el reconocimiento llegó también desde las instituciones. El 15 de noviembre de 2007, la Prefectura del departamento de La Paz aprobó la Resolución 2033, que lo reconoció oficialmente como rey afroboliviano.
Este título no significa que Bolivia tenga una monarquía ni que Julio Pinedo ejerza poder político. Su figura tiene un carácter tradicional y simbólico, vinculado con la identidad y la memoria de la población afroboliviana.
En pocas palabras
- Rey afrodescendiente: Bolivia reconoció a Julio Pinedo, de la Casa Real Afroboliviana, cuya familia afirma descender de un príncipe senegalés.
- Tradición oral: La historia familiar relata la llegada de Uchicho, un príncipe de Senegal, como esclavo a América Latina en el siglo XIX.
- Reconocimiento oficial: La Prefectura de La Paz reconoció a Pinedo como rey afroboliviano en 2007, sin poder político, sino como figura simbólica.