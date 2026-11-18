Dentro del feng shui, las begonias tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en noviembre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar begonias en noviembre y qué beneficios trae

Este tipo de flor es apreciada tanto por su belleza como por su versatilidad.

Hay miles de razones por las que regalar una begonia a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de noviembre.