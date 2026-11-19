"Un partido que estaba 3 a 1, con el resultado favorable a Madryn faltando 7 u 8 minutos... No hay que eludir responsabilidades, hay ciertos fuegos de artificios o humos que están autorizados para tirar, pero no hubo bomba de estruendo, no hubo petardos. Esto fue una cañita voladora que detonó a no menos de 20 metros de altura y están las imágenes", continuó.

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En los partes médicos que publicaron ambos clubes se constata un "shock acústico" en el arquero del Cruzado pero el dirigente patagónico igualmente cuestionó la veracidad del episodio. Ricardo Sastre señaló contradicciones de Galardi al señalar su oído afectado y afirmó que desde el plantel mendocino le pidieron al guardameta permanecer en el suelo para buscar ventaja deportiva. Este último relato se encuentra también contemplado en el informe del árbitro.

El Tribunal de Disciplina publicará este jueves la resolución del fallo aunque de antemano se filtró que sería favorable a Deportivo Madryn. Esto se debe a que la AFA, al publicar el cronograma de los cuartos de final ubicó al Aurinegro emparentado con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el rival en la siguiente instancia.

Los certificados médicos que publicaron ambos clubes

El certificado que publicó el Deportivo Madryn.