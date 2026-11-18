A pesar de no llevar tinta en su piel, el delantero aseguró que romperá esa regla por el club de sus amores: "No tengo tatuajes ni de mis hijos, pero ojalá se den las cosas y me haga algo... Ojalá que sea una fiesta. La gente de Boca se merece esto y muchas cosas más. Ojalá que se dé, sería algo lindo para ellos. Y para nosotros también".

El uruguayo es uno de los pocos sobrevivientes de la final de la Copa Libertadores 2023 perdida ante Fluminense. Al respecto, destacó el valor de tener una nueva oportunidad: “Es lindo estar otra vez en una final de una copa internacional. Se han dado las cosas para estar nuevamente y estamos muy contentos, esperando para afrontar ese momento”.

Más del delantero de Boca

A punto de cumplir su cuarto año en Boca, el delantero analizó la presión diaria por ganar: "Siempre cuando ganamos está esa felicidad de decir: ‘Bueno, ganás’. Pero la cosa en este club es tener que conseguir títulos. Estamos camino a lograr algo importante, como es una Sudamericana. Tratamos de disfrutar el día a día, pero también con responsabilidad".

“Soy consciente de los pasos que estoy dando en Boca, del tiempo que llevo y los récords de goles, pero más porque me lo recuerdan que por llevar la cuenta yo. La verdad es que no me doy cuenta, yo pienso más en lo grupal, en que las cosas le vayan bien al equipo. Después, si vienen goles y se puede seguir acumulando en la lista goleadora, mejor…”, confesó Merentiel.