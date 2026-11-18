Debido a que Conmebol permite 23 firmantes en planilla, diez integrantes quedarán fuera del banco de suplentes en la charla técnica previa al partido.

Las buenas noticias que tiene Arruabarrena en Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana

Boca recibió dos buenas noticias en la recta final de la preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El defensor Lautaro Blanco y el volante Rodrigo Battaglia volvieron a entrenarse con normalidad y quedaron a disposición de Arruabarrena para jugar el sábado.

Después de realizar tareas diferenciadas durante el comienzo de la semana por una sobrecarga física, Blanco se reincorporó al grupo y tendrá tres entrenamientos en Colombia para llegar en condiciones al encuentro decisivo. La intención es que vuelva a ser titular luego de haber sido preservado ante Banfield.

Además Battaglia también superó los problemas físicos que lo marginaron de los últimos compromisos. El mediocampista ya había participado de la práctica del martes, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros este miércoles y estará en el banco de suplentes.

La probable formación de Boca vs Mineiro

El probable once titular de Boca formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.