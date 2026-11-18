Más tarde llegaría el turno de ampliar la ventaja de la mano del delantero del Globo. Tras una asistencia de cabeza del propio Mercado, Jordy Caicedo definió de caño frente a la salida de Carlos Lampe para sentenciar el 2-0 definitivo.

Con el resultado a su favor, el conjunto encabezado por el Gallardo salió a disputar el complemento con el objetivo de probar variantes y darle rodaje a otros futbolistas. A pesar de los cambios, la Verde no logró sacar provecho ni revertir su presente, estirando su racha negativa bajo la conducción técnica de Oscar Villegas.

Tras el pitazo final, el Muñeco expresó su conformidad por el rendimiento exhibido en esta doble jornada de amistosos: "Me voy con buenas sensaciones".