La historia oficial entre Boca Juniors y Atlético Mineiro registra un único antecedente con un trofeo internacional en juego: la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993. Aquella definición, disputada a doble partido en julio de ese año, puso cara a cara a dos gigantes del continente y terminó consagrando al Xeneize tras una serie cerrada. En el partido definitorio se dio un empate sin goles en el estadio Mineirão, y un tanto de Carlos Mac Allister en Buenos Aires le otorgó al club de la Ribera el título.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro de Brasil, que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, está programada para este sábado a las 19:30 (hora de Argentina).