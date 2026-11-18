Boca con la ilusión a pleno de coronarse en la Copa Sudamericana

El Xeneize llega a este enfrentamiento en un inmejorable momento donde -ya campeón de la Tabla Anual- es finalista de la Copa Argentina y está clasificado a los octavos de final de los playoffs de Torneo Clausura. En este semestre, Boca consiguió una regularidad que le permite soñar con coronarse en todos los frentes.

Esta final de Copa Sudamericana tiene un valor doble para Boca, porque en caso de consagrarse no solo se convertirá en el equipo más ganador del certamen con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006), sino que cortará con la sequía de 18 años sin títulos en el plano internacional. El último antecedente en este tipo de competencias se dio en el 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana al vencer a Arsenal de Sarandí.