Frente a este problema, la reacción automática de la mayoría es recurrir a la lavandina. Sin embargo, los especialistas en cuidado textil advierten que ese es el peor error: el cloro quema las fibras de algodón y reacciona con las proteínas del sudor, fijando todavía más las aureolas amarillas. Para blanquear la ropa blanca sin arruinarla, existe un truco casero económico y muy efectivo que combina bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Qué necesitás para blanquear una remera percudida en casa

La fórmula actúa como un blanqueador oxigenado natural que despega la suciedad incrustada en el tejido sin debilitarlo. Para prepararla solo hace falta reunir estos elementos: