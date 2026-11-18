El maquillaje es un gran aliado para destacar los rasgos del rostro, pero elegir los colores adecuados puede marcar una diferencia en el resultado final. Aunque la máscara de pestañas negra es una de las más utilizadas, existe otra tonalidad de rímel que gana protagonismo cuando se busca conseguir una apariencia más natural y suavizar las facciones, disimulando las arrugas y rejuveneciendo la mirada.
Este color es una alternativa especialmente favorecedora a partir de los 60 años, porque permite definir los ojos sin generar un contraste demasiado intenso. A continuación, descubrí de cuál se trata.
Mejor que el negro: el color de rímel que tenés que usar para rejuvenecer la mirada
El rímel marrón aporta profundidad a las pestañas, pero lo hace de una manera más delicada. A diferencia del negro, que puede endurecer visualmente la expresión cuando se aplica en exceso, esta tonalidad consigue una mirada más dulce y relajada. Además, permite destacar los ojos sin convertirlos en el único punto de atención del maquillaje.
Uno de sus principales beneficios de este color es que acompaña mejor los rasgos naturales. Con el paso de los años, la piel del contorno de ojos presenta cambios en su textura y aparecen líneas de expresión que forman parte del envejecimiento natural. En este contexto, elegir productos que no generen contrastes demasiado marcados ayuda a conseguir un acabado visualmente más armonioso.
El marrón también se integra fácilmente con diferentes estilos de maquillaje. Su tonalidad combina especialmente bien con sombras beige, champán, rosadas y marrones claras, que aportan luminosidad sin recargar los párpados. Esta combinación permite conseguir un resultado elegante, discreto y adecuado tanto para una salida como para las actividades cotidianas.
Para aprovechar las ventajas de este color de rímel, es importante prestar atención a la forma de aplicación. Lo ideal es comenzar desde la raíz de las pestañas y avanzar hacia las puntas con movimientos suaves en zigzag. De esta manera, se consigue distribuir el producto de forma uniforme y aportar definición sin formar grumos.
También conviene evitar aplicar demasiadas capas, ya que el exceso de rímel puede apelmazar las pestañas y generar un efecto poco natural. Una o dos aplicaciones suelen ser suficientes para conseguir profundidad y destacar los ojos.
Otro detalle importante es trabajar las pestañas inferiores con moderación. Aplicar una pequeña cantidad de rímel marrón ayuda a equilibrar el maquillaje sin remarcar demasiado las líneas de expresión del contorno.