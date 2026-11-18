Uno de sus principales beneficios de este color es que acompaña mejor los rasgos naturales. Con el paso de los años, la piel del contorno de ojos presenta cambios en su textura y aparecen líneas de expresión que forman parte del envejecimiento natural. En este contexto, elegir productos que no generen contrastes demasiado marcados ayuda a conseguir un acabado visualmente más armonioso.

El color de rímel que suaviza la mirada y rejuvenece el rostro.

El marrón también se integra fácilmente con diferentes estilos de maquillaje. Su tonalidad combina especialmente bien con sombras beige, champán, rosadas y marrones claras, que aportan luminosidad sin recargar los párpados. Esta combinación permite conseguir un resultado elegante, discreto y adecuado tanto para una salida como para las actividades cotidianas.

Para aprovechar las ventajas de este color de rímel, es importante prestar atención a la forma de aplicación. Lo ideal es comenzar desde la raíz de las pestañas y avanzar hacia las puntas con movimientos suaves en zigzag. De esta manera, se consigue distribuir el producto de forma uniforme y aportar definición sin formar grumos.

Pocas personas conocen este truco de maquillaje.

También conviene evitar aplicar demasiadas capas, ya que el exceso de rímel puede apelmazar las pestañas y generar un efecto poco natural. Una o dos aplicaciones suelen ser suficientes para conseguir profundidad y destacar los ojos.

Otro detalle importante es trabajar las pestañas inferiores con moderación. Aplicar una pequeña cantidad de rímel marrón ayuda a equilibrar el maquillaje sin remarcar demasiado las líneas de expresión del contorno.