Los dirigidos por Diego Briones -que también se quedaron con el Torneo Vendimia de este año- se impusieron con absoluta justicia gracias a los goles de Santiago Brandoni (3) y de Rodrigo Politino. Para los Albirrojos que dirige el Tuco Ábalos descontaron Stéfano Giovanini, Lautaro Koroch y Juan Ignacio Meza.

El Metalero se quedó con la gloria. Foto: Prensa AMP.

IMPSA goleó a Bernardino Rivadavia por 11 a 1, por los cuartos de final, con conquistas de Politino (3), Bonet (2), Palacios (2), Brandoni, Palacios, Lucas Mannino y González. Para los Rivadavienses marcó Matías Giuliani. Y en semifinales el campeón dejó en el camino a Talleres B.