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Mendoza cerró los XXVII Juegos Binacionales con una semana de integración y tres títulos para la provincia

Mendoza culminó una nueva edición de los Juegos Binacionales donde se consagró campeón en vóleibol masculino y femenino, y en básquetbol masculino

Por UNO
Mendoza culminó los XXVII Juegos Binacionales.

Mendoza culminó los XXVII Juegos Binacionales.

Mendoza cerró este sábado los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 con un acto de clausura en el Club Pacífico que reunió a autoridades, delegaciones argentinas y chilenas, directores técnicos y jóvenes deportistas. Fue el final de una semana en la que primaron la integración, el compañerismo y la alegría.

El subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, agradeció a quienes hicieron posible el evento y destacó el trabajo conjunto: “Agradecer a todos los que organizaron este evento tan beneficioso para todos. Estamos orgullosos de haberlos recibido; más allá del resultado, muchas gracias a todos y a todas. Siempre estamos a favor de la integración”. Además, reconoció el trabajo de los voluntarios: “Agradezco a los más de 200 voluntarios que hicieron un trabajo excelente y sin ellos no iba a ser lo mismo”.

Por su parte, el cónsul de Chile en Mendoza, Sergio Marinkovic, valoró el compromiso de los jóvenes y de la provincia anfitriona: “Gracias a todas las delegaciones. Como cónsul hacemos un trabajo invisible y tenemos mucha responsabilidad, pero quiero agradecer a Mendoza y a toda la Subsecretaría de Deportes. Les quiero decir a los jóvenes chilenos que cada uno de ustedes ha sido embajador de Chile y les agradezco por la integración, la responsabilidad y por trabajar por una América unida”.

También habló Mario López, representante de la región Metropolitana, que se quedó con la copa de los Juegos Binacionales. “Nos vamos contentos con el resultado y más con la integración que tuvieron todos los jóvenes. Gracias a la organización”, aseguró.

Mendoza campeón

Durante la semana, Mendoza se consagró campeón en vóleibol masculino y femenino, y en básquetbol masculino, además de lograr otros resultados destacados en las distintas disciplinas.

El v&oacute;ley de Mendoza fue campe&oacute;n en la rama femenina y masculina.&nbsp;

El vóley de Mendoza fue campeón en la rama femenina y masculina.

Una semana a puro deporte

La jornada estuvo marcada por el clima de fiesta y la buena predisposición, y la organización estuvo a la altura de lo esperado. Las delegaciones llegaron en sus respectivos transportes, con la alegría de reencontrarse con otros equipos. Por la noche, jóvenes, directores técnicos y miembros del equipo organizador bailaron y compartieron, con la ilusión de volver a verse el próximo año.

El b&aacute;squetbol de Mendoza con su medalla de campe&oacute;n.&nbsp;

El básquetbol de Mendoza con su medalla de campeón.

Los jóvenes se fueron felices, ya que para algunos estos fueron sus primeros Binacionales, y para otros, los últimos. Más allá de los resultados, lo que importó fue la integración, el compañerismo y la representación de cada sede. Los directores técnicos, por su parte, destacaron los contactos generados y el talento de los deportistas, y se mostraron expectantes por lo que viene, siempre acompañando y alentando esta integración.

La semana tuvo como eje que los jóvenes se integraran, se superaran a sí mismos y, sobre todo, se divirtieran.

La próxima edición

Los XXVIII Juegos Binacionales se realizarán el año próximo en la región de O’Higgins, cuyas delegaciones ya comenzaron a prepararse.

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