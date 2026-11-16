Mendoza cerró los XXVII Juegos Binacionales con una semana de integración y tres títulos para la provincia

También habló Mario López, representante de la región Metropolitana, que se quedó con la copa de los Juegos Binacionales. “Nos vamos contentos con el resultado y más con la integración que tuvieron todos los jóvenes. Gracias a la organización”, aseguró.

Mendoza campeón

Durante la semana, Mendoza se consagró campeón en vóleibol masculino y femenino, y en básquetbol masculino, además de lograr otros resultados destacados en las distintas disciplinas.

El vóley de Mendoza fue campeón en la rama femenina y masculina.

Una semana a puro deporte

La jornada estuvo marcada por el clima de fiesta y la buena predisposición, y la organización estuvo a la altura de lo esperado. Las delegaciones llegaron en sus respectivos transportes, con la alegría de reencontrarse con otros equipos. Por la noche, jóvenes, directores técnicos y miembros del equipo organizador bailaron y compartieron, con la ilusión de volver a verse el próximo año.

El básquetbol de Mendoza con su medalla de campeón.

Los jóvenes se fueron felices, ya que para algunos estos fueron sus primeros Binacionales, y para otros, los últimos. Más allá de los resultados, lo que importó fue la integración, el compañerismo y la representación de cada sede. Los directores técnicos, por su parte, destacaron los contactos generados y el talento de los deportistas, y se mostraron expectantes por lo que viene, siempre acompañando y alentando esta integración.

La semana tuvo como eje que los jóvenes se integraran, se superaran a sí mismos y, sobre todo, se divirtieran.

La próxima edición

Los XXVIII Juegos Binacionales se realizarán el año próximo en la región de O’Higgins, cuyas delegaciones ya comenzaron a prepararse.