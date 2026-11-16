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Por qué la Selección argentina modificó su viaje a Córdoba en la previa del duelo contra Costa Rica

El martes a partir de las 20 la Selección argentina disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA luego de la despedida de Messi

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica.

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica.

Con la mira puesta en el compromiso del martes a las 20 frente a Costa Rica, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Selección argentina ajustó su hoja de ruta en la antesala de su última presentación en esta ventana internacional.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió alterar la logística del traslado y postergar la llegada de la delegación a territorio cordobés hasta el mismo día del encuentro.

Alexis Mac Allister volver&iacute;a a ser titular en el mediocampo de la Selecci&oacute;n argentina.

Alexis Mac Allister volvería a ser titular en el mediocampo de la Selección argentina.

El nuevo cronograma de la Selección argentina en Ezeiza

La planificación original contemplaba que el plantel albiceleste partiera rumbo a Córdoba este lunes a las 10.30, realizara un entrenamiento vespertino en esa provincia y cerrara la jornada con la habitual atención a la prensa.

Sin embargo, tras la modificación del itinerario, Scaloni brindará su conferencia este lunes a partir de las 16 en Buenos Aires y dirigirá la práctica en Ezeiza desde las 18, para recién viajar hacia la sede del partido el martes por la mañana.

Mientras tanto, el combinado nacional completó este domingo una exigente sesión de trabajo en el complejo de la AFA con el foco puesto en corregir detalles futbolísticos. La jornada comenzó con tareas de activación física en el gimnasio y continuó en el campo de juego con ejercicios de entrada en calor orientados a la velocidad y la coordinación con pelota, para luego dar paso a ensayos tácticos, fútbol en espacios reducidos y movimientos de pelota parada.

De cara al cruce frente al seleccionado centroamericano, el director técnico anticipó que introducirá variantes respecto de la formación que cayó por 2-1 ante Uruguay el pasado viernes, con el objetivo de observar distintas alternativas dentro del plantel: "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir".

Lunes 16 de noviembre

  • 16 – Conferencia de Lionel Scaloni en Ezeiza.
  • 18 – Entrenamiento (cerrado).

Martes 17 de noviembre

  • 10.30– Vuelo hacia Córdoba.
  • 20 – Argentina vs Costa Rica en estadio Mario A. Kempes.
La Selecci&oacute;n argentina intentar&aacute; recuperarse tras la ca&iacute;da por 2 a 1 en La Bombonera.

La Selección argentina intentará recuperarse tras la caída por 2 a 1 en La Bombonera.

La probable formación de Argentina vs. Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

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