Por qué la Selección argentina modificó su viaje a Córdoba en la previa del duelo contra Costa Rica

Sin embargo, tras la modificación del itinerario, Scaloni brindará su conferencia este lunes a partir de las 16 en Buenos Aires y dirigirá la práctica en Ezeiza desde las 18, para recién viajar hacia la sede del partido el martes por la mañana.

Mientras tanto, el combinado nacional completó este domingo una exigente sesión de trabajo en el complejo de la AFA con el foco puesto en corregir detalles futbolísticos. La jornada comenzó con tareas de activación física en el gimnasio y continuó en el campo de juego con ejercicios de entrada en calor orientados a la velocidad y la coordinación con pelota, para luego dar paso a ensayos tácticos, fútbol en espacios reducidos y movimientos de pelota parada.

De cara al cruce frente al seleccionado centroamericano, el director técnico anticipó que introducirá variantes respecto de la formación que cayó por 2-1 ante Uruguay el pasado viernes, con el objetivo de observar distintas alternativas dentro del plantel: "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir".

Lunes 16 de noviembre

16 – Conferencia de Lionel Scaloni en Ezeiza.

18 – Entrenamiento (cerrado).

Martes 17 de noviembre

10.30– Vuelo hacia Córdoba.

20 – Argentina vs Costa Rica en estadio Mario A. Kempes.

La Selección argentina intentará recuperarse tras la caída por 2 a 1 en La Bombonera.

La probable formación de Argentina vs. Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.