En Argentina los casos de sífilis vienen en subida y ya marcaron un récord: 46.799 contagios en 2025, el número más alto desde 2011. El dato preocupa a los médicos porque gran parte de quienes tienen la bacteria no sienten nada y, sin saberlo, siguen transmitiéndola.
Alerta por el récord de casos de sífilis en Argentina: cómo reconocerla y por qué es clave el testeo temprano
Los contagios llegaron a casi 47.000 en un año y golpean sobre todo a los jóvenes de 20 a 24 años. Cómo prevenirla y por qué un análisis de sangre despeja dudas
El tema fue analizado por la ginecóloga Ana Laura Arias en un congreso médico sobre salud genital, donde explicó con palabras simples cómo identificar la enfermedad a tiempo y por qué conviene hacerse un testeo de rutina.
Las señales silenciosas de la sífilis
La sífilis se contagia por contacto sexual. Aunque el preservativo sigue siendo el mejor método de cuidado, a veces la infección aparece en zonas de la piel que quedan al descubierto. El problema es que no duele ni genera molestias evidentes al principio.
"Conviene consultar ante la aparición de una llaga o úlcera en la zona genital, ano o boca, que habitualmente no duele y puede pasar inadvertida. También frente a la presencia de ganglios inflamados o manchas en la piel que pueden aparecer en todo el cuerpo, inclusive en palmas y plantas, y habitualmente no pican", detalló Arias.
La médica recomendó hacer una consulta si tuviste relaciones sin preservativo o si tu pareja dio positivo, aunque te sientas perfecto. Además, subrayó que durante el embarazo el control es vital: si la madre tiene la infección y no recibe tratamiento, puede transmitirla al bebé y provocar partos prematuros o secuelas graves. Detectada a tiempo, se cura por completo.
Por qué crecen los contagios de sífilis entre los jóvenes
Según las estadísticas oficiales, casi 8 de cada 10 casos se dan en personas de entre 15 y 39 años, con el mayor pico entre los 20 y 24 años. Para los especialistas, este salto responde a dos motivos concretos:
- Se testea más: hoy hay más centros de salud haciendo pruebas rápidas y cargando los diagnósticos al sistema nacional.
- Se cuida menos: bajó el uso del preservativo en las relaciones sexuales, especialmente entre los más jóvenes, y mucha gente contagia sin tener síntomas.
Un análisis común que evita problemas mayores
Como la enfermedad puede pasar desapercibida durante meses, los especialistas aconsejan naturalizar la consulta y pedir el examen dentro del chequeo médico anual, sin miedo ni vergüenza.
"Es muy valioso incluir el examen de sífilis cuando hacemos nuestro chequeo médico de rutina, ya que podemos tener sífilis y no saberlo cuando está en su etapa asintomática. La única manera de detectarla en estos casos es mediante un análisis de sangre", cerró Arias.
En pocas palabras
- Récord de casos: se registraron 46.799 contagios de sífilis en Argentina en 2025.
- Síntomas y contagio: la enfermedad puede ser asintomática, transmitirse por contacto sexual y aparecer como llagas o manchas.
- Prevención y testeo: el uso de preservativo y los análisis de sangre regulares son claves para detectar y curar la sífilis a tiempo.