Alerta por el récord de casos de sífilis en Argentina: cómo reconocerla y por qué es clave el testeo temprano

"Conviene consultar ante la aparición de una llaga o úlcera en la zona genital, ano o boca, que habitualmente no duele y puede pasar inadvertida. También frente a la presencia de ganglios inflamados o manchas en la piel que pueden aparecer en todo el cuerpo, inclusive en palmas y plantas, y habitualmente no pican", detalló Arias.

Ante la aparición de una llaga que no duele o manchas en palmas y plantas, los médicos recomiendan consultar de inmediato.

La médica recomendó hacer una consulta si tuviste relaciones sin preservativo o si tu pareja dio positivo, aunque te sientas perfecto. Además, subrayó que durante el embarazo el control es vital: si la madre tiene la infección y no recibe tratamiento, puede transmitirla al bebé y provocar partos prematuros o secuelas graves. Detectada a tiempo, se cura por completo.

Por qué crecen los contagios de sífilis entre los jóvenes

Según las estadísticas oficiales, casi 8 de cada 10 casos se dan en personas de entre 15 y 39 años, con el mayor pico entre los 20 y 24 años. Para los especialistas, este salto responde a dos motivos concretos:

Se testea más: hoy hay más centros de salud haciendo pruebas rápidas y cargando los diagnósticos al sistema nacional.

hoy hay más centros de salud haciendo pruebas rápidas y cargando los diagnósticos al sistema nacional. Se cuida menos: bajó el uso del preservativo en las relaciones sexuales, especialmente entre los más jóvenes, y mucha gente contagia sin tener síntomas.

Especialistas señalan que la caída en el uso del preservativo es uno de los factores detrás del aumento sostenido de contagios.

Un análisis común que evita problemas mayores

Como la enfermedad puede pasar desapercibida durante meses, los especialistas aconsejan naturalizar la consulta y pedir el examen dentro del chequeo médico anual, sin miedo ni vergüenza.

"Es muy valioso incluir el examen de sífilis cuando hacemos nuestro chequeo médico de rutina, ya que podemos tener sífilis y no saberlo cuando está en su etapa asintomática. La única manera de detectarla en estos casos es mediante un análisis de sangre", cerró Arias.