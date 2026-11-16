El renovado Ecoparque de Mendoza es furor entre mendocinos y turistas: las entradas gratuitas para noviembre ya se agotaron por completo y quienes quieran conocerlo deberán estar atentos al próximo miércoles 18, día en que se habilitará una nueva tanda de turnos para visitar el predio durante diciembre a través de la plataforma oficial "Mendoza por mí".
Furor por el Ecoparque de Mendoza: cuándo y cómo conseguir turnos antes de que se vuelvan a agotar
El miércoles 18 se abrirá una nueva tanda de cupos gratuitos en la plataforma "Mendoza por mí". Cómo son los recorridos de observación no invasiva y qué animales se pueden ver
En diálogo con Radio Nihuil, Ernesto Toniolo, coordinador del equipo de guías de la institución, explicó cómo funcionan los recorridos guiados que duran unas dos horas y se realizan de miércoles a domingo a las 10, 12.30 y 15.30 y detalló el profundo cambio de mirada que dejó atrás al viejo zoológico para dar paso a un centro de rescate y educación ambiental.
Adiós a las jaulas: qué es la observación no invasiva
Lejos del modelo tradicional de exhibición, la ley provincial prohíbe mostrar animales en cautiverio. Hoy el paseo propone una experiencia distinta, centrada en el respeto por la fauna silvestre.
"Trabajamos bajo la modalidad de observación no invasiva. ¿Y qué significa esto? Observar a los individuos desde una distancia prudente, no alterar su distancia de alerta, observarlos de manera respetuosa, armónica, desde lejos", detalló Toniolo.
El coordinador recordó el daño que generaban las multitudes en el pasado, cuando más de 3.000 personas ingresaban en un solo domingo: "Los últimos que pueden haber recordado al oso Arturo, caminaba hacia atrás como bailando, tambaleándose, y eso es un comportamiento producto del estrés. Zoocosis se llama".
Maras sueltas y un "gimnasio" para cóndores y aves rapaces
Durante la caminata, que es acompañada por guías especializados en conservación y educación física, los visitantes pueden cruzarse con ejemplares que viven en semilibertad dentro del predio, como zorros y maras (liebres patagónicas declaradas monumento natural).
Uno de los puntos más atractivos del circuito es el recinto de rehabilitación de aves rescatadas del mascotismo, accidentes o cebos tóxicos una tarea por la que ya pasaron más de 700 animales en lo que va del año.
"Esta voladora es una especie de gimnasio para aves rapaces. Ellas necesitan fortalecer su musculatura antes de volver al ambiente natural", explicó Toniolo sobre el espacio donde hoy se recuperan cóndores, chimangos y gavilanes.
Muestra gratuita y sin turno en el ingreso
Para quienes no consigan lugar en los recorridos guiados donde ya pasaron más de 3.000 estudiantes desde junio o deseen acercarse de manera espontánea durante el paseo por el parque, el hall de ingreso funciona como un espacio abierto y gratuito todos los días de atención, de 10 a 18, sin necesidad de sacar turno previo.
Allí, grandes y chicos pueden recorrer una exposición interactiva y educativa organizada en tres ejes: el repaso histórico por los 130 años del Parque General San Martín, el valor ambiental y cultural del arbolado público mendocino como parte de nuestra identidad, y una muestra dedicada a las 14 especies de fauna declaradas monumentos naturales de la provincia, ideal para conocer qué animales están protegidos por ley en Mendoza antes de aventurarse al circuito mayor.
En pocas palabras
- Ecoparque Mendoza: se habilitarán nuevos cupos gratuitos el miércoles 18 para diciembre en la plataforma "Mendoza por mí".
- Observación no invasiva: se prioriza el respeto a la fauna, observando animales a distancia prudente y sin alterarlos.
- Exposición gratuita: el hall de ingreso ofrece una muestra sobre el Parque General San Martín sin necesidad de turno previo.