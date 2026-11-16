Furor por el Ecoparque de Mendoza: cuándo y cómo conseguir turnos antes de que se vuelvan a agotar

"Trabajamos bajo la modalidad de observación no invasiva. ¿Y qué significa esto? Observar a los individuos desde una distancia prudente, no alterar su distancia de alerta, observarlos de manera respetuosa, armónica, desde lejos", detalló Toniolo.

Las visitas guiadas se realizan de miércoles a domingo en tres turnos diarios, con reserva previa a través de la plataforma "Mendoza por mí".

El coordinador recordó el daño que generaban las multitudes en el pasado, cuando más de 3.000 personas ingresaban en un solo domingo: "Los últimos que pueden haber recordado al oso Arturo, caminaba hacia atrás como bailando, tambaleándose, y eso es un comportamiento producto del estrés. Zoocosis se llama".

Un equipo integrado por profesores de educación física, técnicos en conservación e ingenieros acompaña cada recorrido para promover el avistaje respetuoso.

Maras sueltas y un "gimnasio" para cóndores y aves rapaces

Durante la caminata, que es acompañada por guías especializados en conservación y educación física, los visitantes pueden cruzarse con ejemplares que viven en semilibertad dentro del predio, como zorros y maras (liebres patagónicas declaradas monumento natural).

Uno de los puntos más atractivos del circuito es el recinto de rehabilitación de aves rescatadas del mascotismo, accidentes o cebos tóxicos una tarea por la que ya pasaron más de 700 animales en lo que va del año.

En el recinto de rehabilitación, cóndores y aves rapaces rescatadas fortalecen su musculatura antes de ser devueltas a su hábitat natural.

"Esta voladora es una especie de gimnasio para aves rapaces. Ellas necesitan fortalecer su musculatura antes de volver al ambiente natural", explicó Toniolo sobre el espacio donde hoy se recuperan cóndores, chimangos y gavilanes.

Muestra gratuita y sin turno en el ingreso

Para quienes no consigan lugar en los recorridos guiados donde ya pasaron más de 3.000 estudiantes desde junio o deseen acercarse de manera espontánea durante el paseo por el parque, el hall de ingreso funciona como un espacio abierto y gratuito todos los días de atención, de 10 a 18, sin necesidad de sacar turno previo.

Grandes y chicos pueden recorrer de forma libre y gratuita la muestra educativa sobre historia, flora y monumentos naturales antes de iniciar el circuito guiado.

Allí, grandes y chicos pueden recorrer una exposición interactiva y educativa organizada en tres ejes: el repaso histórico por los 130 años del Parque General San Martín, el valor ambiental y cultural del arbolado público mendocino como parte de nuestra identidad, y una muestra dedicada a las 14 especies de fauna declaradas monumentos naturales de la provincia, ideal para conocer qué animales están protegidos por ley en Mendoza antes de aventurarse al circuito mayor.