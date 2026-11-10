El Ecoparque abre sus puertas a todo público: cómo sacar entradas gratis para visitarlo

El Ecoparque abre este miércoles 11 de noviembre para todo público. Cristian Lozano / Diario UNO

Cómo sacar entradas para visitar el Ecoparque de Mendoza

Quienes quieran conocer el Ecoparque deberán ingresar al turnero habilitado por el Ministerio de Energía y Ambiente. Allí tendrán que seleccionar la opción correspondiente a las Áreas Naturales Protegidas y buscar la actividad para realizar la reserva.

El trámite se realiza a través del siguiente enlace: https://actividadesanp.mendoza.gov.ar/anp/dashboard.

El ingreso es gratuito, pero será obligatorio contar con una reserva previa. La modalidad de visitas guiadas permitirá organizar los grupos y garantizar que los recorridos se desarrollen de manera ordenada. Cada visita tiene una duración de dos horas y se hace con guía.

Turnero para visitar el Ecoparque. Foto: Captura de pantalla

La reconversión del predio comenzó luego del cierre del antiguo zoológico y atravesó distintas etapas de obras y adecuaciones. El objetivo fue modificar la función del espacio y avanzar hacia un modelo que priorice la protección de los animales por sobre su exhibición.

Actualmente, el Ecoparque funciona también como centro de recepción, rehabilitación y derivación de fauna silvestre. Durante 2026, más de 700 animales silvestres pasaron por sus instalaciones y, según informó el Gobierno provincial, la mayoría logró regresar a su hábitat natural.