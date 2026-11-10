El Ecoparque abre sus puertas a todo público: cómo sacar entradas gratis para visitarlo

El Ecoparque confirmó que abre sus puertas al público general este miércoles 11 de noviembre. De esa manera, el predio que por décadas funcionó como zoológico provincial comenzará una nueva etapa, luego de varios meses de apertura progresiva en la que solamente podían ingresar grupos reducidos mediante visitas educativas.
Hasta ahora, el acceso estaba destinado principalmente a instituciones escolares, cuyos alumnos podían conocer las instalaciones a través de recorridos guiados. Durante los últimos meses, más de 3.000 chicos participaron de estas visitas, en una propuesta que buscó acercar a los estudiantes al trabajo de conservación, rehabilitación y protección de la fauna que se desarrolla en el lugar.
Con el nuevo anuncio, cualquier persona podrá conocer el renovado espacio ubicado en el Parque General San Martín. El ingreso será gratuito, aunque tendrá una condición: los visitantes deberán gestionar previamente un turno a través de un sistema online y realizar el recorrido acompañados por un guía.
Cómo sacar entradas para visitar el Ecoparque de Mendoza
Quienes quieran conocer el Ecoparque deberán ingresar al turnero habilitado por el Ministerio de Energía y Ambiente. Allí tendrán que seleccionar la opción correspondiente a las Áreas Naturales Protegidas y buscar la actividad para realizar la reserva.
El trámite se realiza a través del siguiente enlace: https://actividadesanp.mendoza.gov.ar/anp/dashboard.
El ingreso es gratuito, pero será obligatorio contar con una reserva previa. La modalidad de visitas guiadas permitirá organizar los grupos y garantizar que los recorridos se desarrollen de manera ordenada. Cada visita tiene una duración de dos horas y se hace con guía.
La reconversión del predio comenzó luego del cierre del antiguo zoológico y atravesó distintas etapas de obras y adecuaciones. El objetivo fue modificar la función del espacio y avanzar hacia un modelo que priorice la protección de los animales por sobre su exhibición.
Actualmente, el Ecoparque funciona también como centro de recepción, rehabilitación y derivación de fauna silvestre. Durante 2026, más de 700 animales silvestres pasaron por sus instalaciones y, según informó el Gobierno provincial, la mayoría logró regresar a su hábitat natural.
En pocas palabras
- Ecoparque de Mendoza: abrirá al público general el miércoles 11 de noviembre con ingreso gratuito.
- Gestión de entradas: se requiere reserva previa online a través del turnero del Ministerio de Energía y Ambiente.
- Nueva etapa: el predio, ex zoológico, prioriza la conservación y rehabilitación de fauna silvestre.