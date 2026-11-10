Con 64 años instaló en un pueblo abandonado en la montaña y lo reconstruye con 480 euros al mes

La primera impresión no fue buena. Llegó de noche y, al despertar, encontró un paisaje de construcciones derruidas. Pensó que aquella idea era una locura. Sin embargo, después de regresar a la ciudad y reflexionar durante varios meses, decidió probar suerte en la montaña. Tenía 52 años cuando se instaló definitivamente en el pueblo.

Una vida con 480 euros mensuales

Uno de los aspectos que más llama la atención de su historia es su economía. Tomás cuenta que vive principalmente con un subsidio contributivo de aproximadamente 480 euros mensuales. Su secreto para organizarse está en que en Solanell prácticamente no existen comercios, bares ni otros establecimientos donde gastar dinero.

De todas formas, aclaró que el subsidio no ha sido su único ingreso. Durante estos años también realizó trabajos ocasionales, entre ellos uno en el archivo comarcal, que le permitió conocer la historia del territorio y sus antiguos habitantes. Otra parte importante de su vida consiste en recuperar las antiguas construcciones del pueblo. Aunque no tenía formación profesional en albañilería, fue aprendiendo mediante la observación, la ayuda de otras personas y tutoriales de internet.

Solanell pertenece al municipio de Montferrer i Castellbò, en el Alt Urgell. Durante su época de mayor actividad llegó a tener alrededor de 200 habitantes, pero la despoblación provocó que sus casas fueran quedando vacías.

Tomás reconoce que le gustaría que más personas se animaran a instalarse allí y participaran en su recuperación. También considera que internet puede facilitar nuevas oportunidades laborales para quienes quieran vivir en entornos rurales.

Después de más de una década en la montaña, Tomás no considera que su decisión haya sido una huida de la sociedad, sino una elección consciente de construir una vida diferente.