Con 64 años instaló en un pueblo abandonado en la montaña y lo reconstruye con 480 euros al mes

En medio de las montañas del Pirineo catalán, en la provincia de Lleida, existe un pequeño pueblo que durante décadas quedó prácticamente abandonado. Allí, entre antiguas casas de piedra, caminos cubiertos de vegetación y edificios en ruinas, Tomás Ballesté decidió comenzar una nueva vida.
Con 64 años, vive desde hace 12 años en Solanell, un pueblo que quedó prácticamente abandonado. Es su único residente permanente y se dedica a recuperar las casas en ruinas. Vive con un subsidio de 480 euros mensuales. Dedica buena parte de su tiempo a recuperar las construcciones que quedaron deterioradas por el paso del tiempo.
Una nueva vida en la montaña
Su historia comenzó después de atravesar una difícil situación personal y laboral. Durante años había desempeñado trabajos de responsabilidad, pero perdió la visión de un ojo y terminó quedándose sin empleo. Después de pasar una temporada en Girona, donde vivía su hija, recibió una propuesta de su hermano para conocer un proyecto que buscaba recuperar Solanell.
La primera impresión no fue buena. Llegó de noche y, al despertar, encontró un paisaje de construcciones derruidas. Pensó que aquella idea era una locura. Sin embargo, después de regresar a la ciudad y reflexionar durante varios meses, decidió probar suerte en la montaña. Tenía 52 años cuando se instaló definitivamente en el pueblo.
Una vida con 480 euros mensuales
Uno de los aspectos que más llama la atención de su historia es su economía. Tomás cuenta que vive principalmente con un subsidio contributivo de aproximadamente 480 euros mensuales. Su secreto para organizarse está en que en Solanell prácticamente no existen comercios, bares ni otros establecimientos donde gastar dinero.
De todas formas, aclaró que el subsidio no ha sido su único ingreso. Durante estos años también realizó trabajos ocasionales, entre ellos uno en el archivo comarcal, que le permitió conocer la historia del territorio y sus antiguos habitantes. Otra parte importante de su vida consiste en recuperar las antiguas construcciones del pueblo. Aunque no tenía formación profesional en albañilería, fue aprendiendo mediante la observación, la ayuda de otras personas y tutoriales de internet.
Solanell pertenece al municipio de Montferrer i Castellbò, en el Alt Urgell. Durante su época de mayor actividad llegó a tener alrededor de 200 habitantes, pero la despoblación provocó que sus casas fueran quedando vacías.
Tomás reconoce que le gustaría que más personas se animaran a instalarse allí y participaran en su recuperación. También considera que internet puede facilitar nuevas oportunidades laborales para quienes quieran vivir en entornos rurales.
Después de más de una década en la montaña, Tomás no considera que su decisión haya sido una huida de la sociedad, sino una elección consciente de construir una vida diferente.
En pocas palabras
- Vida en la montaña: Tomás Ballesté, de 64 años, encontró en Solanell una nueva vida reconstruyendo casas abandonadas.
- Subsidio y austeridad: Vive con 480 euros mensuales en el pueblo, donde la falta de comercios reduce los gastos.
- Recuperación y elección: Aprende albañilería online y elige una vida diferente, lejos de la sociedad urbana.