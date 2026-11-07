A sus 70 dejó de alquilar y se construyó su casa en las sierras sin conocer el terreno: "La vida está para vivirla"

Pero instalarse allí implicó acostumbrarse a condiciones muy diferentes a las de la ciudad. Durante aproximadamente un año no tuvo agua corriente ni electricidad convencional. Para iluminarse y cargar el teléfono utilizaba un panel solar y un inversor. El agua, en cambio, tenía que comprarla.

Luego de la construcción de su casa tiene un nuevo sueño

También tuvo que aprender a convivir con los cambios del clima serrano. Los vientos fuertes y las nevadas formaron parte de sus primeras experiencias en la zona. Viviana tiene siete hijos y varios nietos que siguen en Buenos Aires. Aunque decidió vivir lejos de ellos, mantiene el vínculo familiar y cuenta con su apoyo.

Según informó el diario Río Negro, Viviana ya proyecta una nueva etapa: alquilar su casa y salir a recorrer el país. Tras cumplir el sueño de tener su propio refugio, mantiene intactas las ganas de vivir nuevas experiencias y resume su filosofía con una reflexión: “La vida está para vivirla. Eso es lo más importante. Poder disfrutarla es una gracia y un privilegio que tenemos cada día, desde que nos levantamos, aprendiendo a valorar las pequeñas cosas de todos los días”.