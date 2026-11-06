Si tenés una hielera rota o sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven ahora

Las cajas de telgopor guardan muy bien la temperatura, tanto el frío como el calor y las que son de plástico duro son súper firmes, no dejan pasar el agua y son hondas.

Por eso, en vez de dejarlas tiradas en un rincón o tirarlas al tacho, podemos darles un nuevo uso muy práctico en el hogar. Entre algunas de las ideas fáciles para aprovecharlas tenemos:

Ideas para reciclar una hielera.

Caja para guardar cosas en el patio: como no les entra agua y son duras, las hieleras sirven para ordenar las herramientas del jardín, los juguetes de los chicos o los almohadones, manteniéndolos secos de la lluvia y el viento.

Maceta resistente: si se le hacen un par de agujeros en el fondo para que el agua de riego pueda salir, tenés una maceta grande y fuerte lista para plantar tus flores o plantas favoritas.

Casita para mascotas pequeñas: como el telgopor frena el frío y conserva el calor, podés acondicionar una hielera grande con una mantita adentro para armar un refugio abrigado para perros o gatos que duermen afuera.

Cajón con tablas de madera: si la hielera quedó muy rayada o manchada por fuera, podés forrarla con maderas de palés viejos o incluso con pintura. Así te queda una mesa o baúl rústico muy canchero para mantener las bebidas frescas en los asados.