Si tenés una hielera rota o sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven ahora

Las hieleras son las protagonistas de muchos veranos y vacaciones junto con los ventiladores. Pero estas son más propensas a romperse o dejar de ser útiles para enfriar bebidas. Sin embargo aunque muchos las descartan, incluso rotas siguen siendo un tesoro para el reciclaje.
Guardar y volver a usar las hieleras viejas es una idea genial para ahorrar plata y darles un uso nuevo en algo que sea práctico. Muchas veces pensamos en tirarlas a la basura cuando se ponen viejas o se rayan, pero en realidad podrían sorprender con los usos nuevos que tienen.
Reciclaje: qué hacer con las hieleras sin uso y para qué sirven
Gracias al reciclaje, ahora es posible reciclar objetos rotos o en desuso, por eso la hielera de verano es ideal. Pero ¿por qué valen tanto la pena? principalmente porque están fabricadas con materiales pensados para aguantar mucho.
Las cajas de telgopor guardan muy bien la temperatura, tanto el frío como el calor y las que son de plástico duro son súper firmes, no dejan pasar el agua y son hondas.
Por eso, en vez de dejarlas tiradas en un rincón o tirarlas al tacho, podemos darles un nuevo uso muy práctico en el hogar. Entre algunas de las ideas fáciles para aprovecharlas tenemos:
Caja para guardar cosas en el patio: como no les entra agua y son duras, las hieleras sirven para ordenar las herramientas del jardín, los juguetes de los chicos o los almohadones, manteniéndolos secos de la lluvia y el viento.
Maceta resistente: si se le hacen un par de agujeros en el fondo para que el agua de riego pueda salir, tenés una maceta grande y fuerte lista para plantar tus flores o plantas favoritas.
Casita para mascotas pequeñas: como el telgopor frena el frío y conserva el calor, podés acondicionar una hielera grande con una mantita adentro para armar un refugio abrigado para perros o gatos que duermen afuera.
Cajón con tablas de madera: si la hielera quedó muy rayada o manchada por fuera, podés forrarla con maderas de palés viejos o incluso con pintura. Así te queda una mesa o baúl rústico muy canchero para mantener las bebidas frescas en los asados.
En pocas palabras
- Reciclaje de hieleras: las heladeras viejas o rotas pueden tener nuevos usos prácticos en el hogar gracias al reciclaje.
- Materiales resistentes: fabricadas para aguantar temperaturas y ser firmes, conservan bien el frío o calor y son duraderas.
- Usos versátiles: sirven como cajas de almacenaje, macetas resistentes, refugios para mascotas o muebles rústicos decorativos.