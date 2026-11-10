Durante varios años, llevó una vida cotidiana marcada por la rutina urbana en Buenos Aires y el trabajo bajo relación de dependencia dentro de una planta automotriz. Sin embargo, internamente tenía una meta personal muy clara: vivir en el campo antes de cumplir los 40 años y dejar de depender por completo de un sueldo fijo mensual.
Esta es la historia de Mauricio, un hombre que se arriesgó a cambiar su vida por el sueño de construir su casa.
Renunció a su trabajo en una fábrica automotriz para cumplir su sueño: construir su propia casa en Córdoba
Tras sufrir un accidente en moto mientras se trasladaba hacia su puesto de trabajo en la fábrica Fiat, su vida tuvo un quiebre radical y un cambio de trayectoria. Eso lo llevó a replantearse profundamente sus prioridades vitales, el desgaste que generaba el ritmo que estaba llevando y el tiempo de calidad que deseaba compartir con su esposa y sus tres hijos.
Decidido a encarar un cambio compró un terreno de casi una hectárea de 277 metros en la localidad de La Paz, dentro del valle de Traslasierra, Córdoba. Sabiendo de qué la zona no contaba con conexión a las redes públicas de agua ni de electricidad, renunció formalmente a la empresa automotriz y se trasladó con su familia para comenzar de cero en las sierras.
Al principio, se encontró con un terreno lleno de pastizal, plantas y árboles que tuvo que sacar progresivamente con sus manos, a pesar de no contar con conocimientos previos de arquitectura o albañilería. Su primera obra fue un horno de barro para poder cocinar la comida diaria mientras organizaba el resto de la casa.
Una vez que tuvo el lugar acondicionado, empezó a levantar la vivienda familiar mediante la técnica de la quincha, un método ancestral que combina entramados de madera rellenos de barro y paja. Para compensar la falta de infraestructura básica, diseñó un sistema de recolección de agua de lluvia e instaló un pequeño panel solar para sus consumos eléctricos primarios.
En la actualidad, tiene 37 años y Mauricio financia su estilo de vida a través de oficios independientes como la jardinería, la cocina y otras reparaciones con tal de cumplir su sueño de casa propia.
En pocas palabras
- Renuncia: Mauricio dejó su empleo en una automotriz para cumplir el sueño de vivir en el campo.
- Construcción: edificó su casa con materiales naturales y técnicas ancestrales en Córdoba.
- Independencia: logró un estilo de vida autosuficiente y financia sus oficios de manera independiente.