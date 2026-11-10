Renunció a su trabajo en una fábrica automotriz para cumplir su sueño: construir su propia casa en Córdoba

Decidido a encarar un cambio compró un terreno de casi una hectárea de 277 metros en la localidad de La Paz, dentro del valle de Traslasierra, Córdoba. Sabiendo de qué la zona no contaba con conexión a las redes públicas de agua ni de electricidad, renunció formalmente a la empresa automotriz y se trasladó con su familia para comenzar de cero en las sierras.

Utiliza un pequeño panel solar que le permite cubrir parte de sus necesidades energéticas.

Al principio, se encontró con un terreno lleno de pastizal, plantas y árboles que tuvo que sacar progresivamente con sus manos, a pesar de no contar con conocimientos previos de arquitectura o albañilería. Su primera obra fue un horno de barro para poder cocinar la comida diaria mientras organizaba el resto de la casa.

Una vez que tuvo el lugar acondicionado, empezó a levantar la vivienda familiar mediante la técnica de la quincha, un método ancestral que combina entramados de madera rellenos de barro y paja. Para compensar la falta de infraestructura básica, diseñó un sistema de recolección de agua de lluvia e instaló un pequeño panel solar para sus consumos eléctricos primarios.

En la actualidad, tiene 37 años y Mauricio financia su estilo de vida a través de oficios independientes como la jardinería, la cocina y otras reparaciones con tal de cumplir su sueño de casa propia.