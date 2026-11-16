Instalaron una antena gigante a pocos pasos de su casa y la Justicia ordenó indemnizar a una pareja con $16.500.000

En su presentación judicial, los vecinos detallaron una serie de inconvenientes permanentes que volvían inviable la tranquilidad en su hogar:

Contaminación sonora: Ruidos constantes y vibraciones mecánicas provenientes de los equipos instalados en el predio.

Ruidos constantes y vibraciones mecánicas provenientes de los equipos instalados en el predio. Riesgo estructural: Temor permanente a posibles desprendimientos o caídas de piezas debido a la gran altura y proximidad de la torre.

Temor permanente a posibles desprendimientos o caídas de piezas debido a la gran altura y proximidad de la torre. Fallas técnicas: Desperfectos en las luces de balizamiento ubicadas en el extremo superior de la estructura.

Desperfectos en las luces de balizamiento ubicadas en el extremo superior de la estructura. Emanaciones: Emisiones de humo asociadas al funcionamiento del grupo electrógeno.

Uno de los episodios más críticos ocurrió el 10 de noviembre de 1999, cuando el humo que salía del terreno motivó la intervención de los bomberos y alertó a toda la cuadra. En aquel momento, las empresas negaron que se hubiera desatado un incendio y atribuyeron el incidente al contacto de aceite del generador con una superficie caliente.

La antena mide 48 metros y la Justicia falló a favor de los demandantes (Imagen generada con IA)

Clausurada en 2002, pero en funcionamiento durante siete años más

El escenario normativo cambió el 15 de enero de 2001, cuando entró en vigencia una ordenanza municipal que prohibió este tipo de estructuras en sectores residenciales. A raíz de ello, la Municipalidad de Lomas de Zamora inspeccionó el lugar y dispuso en septiembre de 2002 la clausura y el desmantelamiento de la estación.

Sin embargo, las pruebas reunidas en el expediente demostraron que la orden administrativa fue ignorada durante años y que la antena siguió operando. Recién en junio de 2009, una pericia técnica constató que el predio ya no registraba actividad radioeléctrica y que los equipos habían sido finalmente retirados.

En su fallo dictado el 21 de agosto de 2026, la Justicia eximió de responsabilidad al municipio al considerar que había cumplido con su deber de control mediante las inspecciones y clausuras aplicadas tras la sanción de la norma restrictiva.

Cómo se reparten los $16,5 millones y qué dijo el fallo sobre la salud

Durante el juicio se analizaron los posibles efectos de las emisiones electromagnéticas sobre la salud de los demandantes. Las pericias comprobaron que los niveles de radiación se encontraban por debajo de los máximos permitidos, por lo que el juzgado rechazó el reclamo por incapacidad física permanente al no hallar pruebas que vincularan las emisiones con enfermedades orgánicas.

No obstante, el magistrado sostuvo que la presencia de una torre de 48 metros a escasos metros de una casa excedía lo razonablemente tolerable entre vecinos y afectó de manera directa la paz espiritual de la pareja.

De este modo, la compensación económica quedó distribuida en tres conceptos:

$10.000.000 por daño moral: Destinados al hombre que impulsó la demanda principal.

Destinados al hombre que impulsó la demanda principal. $5.000.000 por daño moral: Reconocidos a la pareja por los padecimientos sufridos.

Reconocidos a la pareja por los padecimientos sufridos. $1.500.000 por tratamiento psicoterapéutico: Para cubrir los costos de atención psicológica del demandante.

La sentencia de primera instancia establece que las empresas deberán depositar el monto dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme, sumando un interés del 6% anual desde enero de 2001 hasta la fecha de la resolución, y aplicando luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia.