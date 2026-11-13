Por la caída de un cartel en la calle, una empresa y el consorcio del edificio indemnizaron a la víctima

El lugar involucrado tenía en su planta baja una antigua concesionaria automotriz deshabitada, mientras que las plantas de arriba pertenecían a un edificio residencial de departamentos. Aunque en la causa penal iniciada no se logró establecer con precisión desde qué ventana o piso cayó el objeto ni atribuir culpabilidad individual a un socio de la firma, la mujer dañada atravesó un periodo de incapacidad física transitoria durante su curación.

Pese a esto, la justicia desestimó la demanda civil al considerar no demostrada la relación causal directa entre la cosa riesgosa y las lesiones.

Una estructura publicitaria de la marca Ford con desgaste atmosférico provocó su caída e impactó a una persona. .

La decisión final: quiénes deben pagar la indemnización

Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil admitió el reclamo resarcitorio ante la imposibilidad de verificar el departamento exacto desde donde cayó o fue arrojado un objeto hacia la vía pública, todos los ocupantes y titulares del inmueble deben responder de forma conjunta.

De esta forma, el tribunal condenó de manera mancomunada a Automotores Pirani Díaz S.A., Construcciones Pirani Díaz S.A. y al Consorcio de Propietarios a indemnizar a la víctima con la suma de $23.800 más intereses moratorios, extendiendo la cobertura a la aseguradora Allianz Argentina.

El monto fijado contempló $8.000 por la incapacidad física temporaria, $15.000 por daño moral y $800 por gastos médicos y de traslado.