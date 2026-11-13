Por la caída de un cartel en la calle, una empresa y el consorcio del edificio indemnizaron a la víctima

Imagina ir caminando tranquilamente por la vereda después de hacer ejercicio, ir a comprar o de pasear y que de repente algo caiga sobre tu cuerpo. Así ocurrió en Argentina hace unos años cuando una mujer de 75 años se vio afectada por la caída de un cartel, el cual terminó en demanda e indemnización.
Una demanda condenó a tres empresas a indemnizar a una mujer por la caída de un cartel publicitario
Era 1 de octubre de 2005, a las 10:45 horas, Laura Novoa de 75 años, caminaba por la vereda de la Avenida Almirante Brown cuando un cartel publicitario se desprendió intempestivamente y la golpeó en el rostro. La víctima sufrió una intensa hemorragia nasal y traumatismos faciales que requirieron asistencia médica de urgencia.
Al llegar al lugar, efectivos policiales secuestraron junto a la lesionada una estructura publicitaria deteriorada de la marca Ford, de aproximadamente 90 por 70 centímetros, confeccionada en melamina y cartón prensado con marcado desgaste atmosférico.
El lugar involucrado tenía en su planta baja una antigua concesionaria automotriz deshabitada, mientras que las plantas de arriba pertenecían a un edificio residencial de departamentos. Aunque en la causa penal iniciada no se logró establecer con precisión desde qué ventana o piso cayó el objeto ni atribuir culpabilidad individual a un socio de la firma, la mujer dañada atravesó un periodo de incapacidad física transitoria durante su curación.
Pese a esto, la justicia desestimó la demanda civil al considerar no demostrada la relación causal directa entre la cosa riesgosa y las lesiones.
La decisión final: quiénes deben pagar la indemnización
Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil admitió el reclamo resarcitorio ante la imposibilidad de verificar el departamento exacto desde donde cayó o fue arrojado un objeto hacia la vía pública, todos los ocupantes y titulares del inmueble deben responder de forma conjunta.
De esta forma, el tribunal condenó de manera mancomunada a Automotores Pirani Díaz S.A., Construcciones Pirani Díaz S.A. y al Consorcio de Propietarios a indemnizar a la víctima con la suma de $23.800 más intereses moratorios, extendiendo la cobertura a la aseguradora Allianz Argentina.
El monto fijado contempló $8.000 por la incapacidad física temporaria, $15.000 por daño moral y $800 por gastos médicos y de traslado.
En pocas palabras
- Caída de cartel: una mujer de 75 años fue golpeada en el rostro por un cartel publicitario en 2005.
- Demanda y condena: la justicia condenó a empresas y al consorcio a indemnizar a la víctima por la incapacidad y daño moral.
- Indemnización fijada: Sse estableció un pago de $23.800 más intereses, cubriendo gastos médicos, de traslado e incapacidad.