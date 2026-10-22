Un cartel de 25 toneladas cayó sobre su casa y 12 años después la justicia tomó una decisión impensada

A través de un recurso de amparo presentado para exigir que urgentemente saquen el cartel, sumado a un reclamo por daños y perjuicios, la víctima exigió respuestas concretas. De esta forma, la demanda fue para la empresa, el dueño del predio, la arquitecta que firmó el proyecto y el Municipio de Morón por la falta de controles.

Inició una demanda y un amparo para retirar un peligroso cartel, pero la causa avanza sin respuestas

operarios trabajaron sobre la estructura para intentar reforzar sus bases.

A lo largo de las actuaciones judiciales salieron a la luz muchas irregularidades. La firma publicitaria constituyó un domicilio insólito debajo de un puente y su letrado fue dado de baja del Colegio de Abogados, mientras que el propietario del lote jamás pudo ser notificado por no hallarse en el lugar.

Asimismo, la representación legal del municipio admitió ignorar la caída inicial del cartel. Además, luego de un temporal se volvió a mover la estructura y se inclinó 20 grados. Además del pánico a un nuevo desplome, la vecina denunció sufrir una potente contaminación lumínica sobre su casa debido al alumbrado del armazón.

Sin una solución de fondo, la damnificada continúa exigiendo que las autoridades judiciales ordenen retirar la gigantesca estructura metálica.