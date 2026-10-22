Un cartel de 25 toneladas cayó sobre su casa y 12 años después la justicia tomó una decisión impensada

Tan solo imagina estar en tu casa una noche de diciembre como cualquier otra y de repente escuchar un estruendo y notar que el cartel que puso una empresa se cayó sobre tu hogar con más de 20 toneladas perjudicando tu salud y vivienda. Este caso fue real y ocurrió en Buenos Aires.
Un cartel publicitario de 25 toneladas instalado dentro de una casa provoca pánico a vecinos
Eran las 21:30 del 9 de diciembre de 2014 cuando un fuerte estruendo sacudió la tranquilidad de la vivienda de María Fabiana Santacapita, situada en la calle Margarita Corbalán al 1200, en la localidad de El Palomar. Una estructura publicitaria enorme que pesa 25 toneladas, clavada en una propiedad lindera sobre la calle Padre Vanini al 2700, colapsó de manera imprevista y se desplomó directamente sobre el techo de su hogar.
A pesar de la enorme magnitud de la estructura de hierro, la emergencia solo provocó graves daños materiales, aunque marcó el inicio de una angustiosa pesadilla para la familia afectada. Tras el siniestro, la vecina comenzó una larga y compleja batalla legal ante los tribunales con el patrocinio del abogado Guillermo Iracheta.
A través de un recurso de amparo presentado para exigir que urgentemente saquen el cartel, sumado a un reclamo por daños y perjuicios, la víctima exigió respuestas concretas. De esta forma, la demanda fue para la empresa, el dueño del predio, la arquitecta que firmó el proyecto y el Municipio de Morón por la falta de controles.
Inició una demanda y un amparo para retirar un peligroso cartel, pero la causa avanza sin respuestas
A lo largo de las actuaciones judiciales salieron a la luz muchas irregularidades. La firma publicitaria constituyó un domicilio insólito debajo de un puente y su letrado fue dado de baja del Colegio de Abogados, mientras que el propietario del lote jamás pudo ser notificado por no hallarse en el lugar.
Asimismo, la representación legal del municipio admitió ignorar la caída inicial del cartel. Además, luego de un temporal se volvió a mover la estructura y se inclinó 20 grados. Además del pánico a un nuevo desplome, la vecina denunció sufrir una potente contaminación lumínica sobre su casa debido al alumbrado del armazón.
Sin una solución de fondo, la damnificada continúa exigiendo que las autoridades judiciales ordenen retirar la gigantesca estructura metálica.
En pocas palabras
- Vecina damnificada: reclama judicialmente el retiro de un cartel de 25 toneladas caído sobre su casa en 2014.
- Batalla legal: la demanda incluye a la empresa, el dueño del predio, la arquitecta y el Municipio de Morón por falta de controles.
- Situación actual: tras 12 años, la estructura sigue en el lugar generando pánico y contaminación lumínica, mientras la causa avanza sin respuestas.