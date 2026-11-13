Le dio 14 likes a las publicaciones de su expareja, pero terminó en una condena a 6 meses de cárcel

Una mujer interactuó con una publicación de su expareja, dándole "me gusta" 14 veces.

Todo comenzó después de que el hombre decidiera terminar la relación el 14 de febrero de 2026. Según la investigación, la mujer comenzó a enviarle numerosos mensajes por LINE, una aplicación de mensajería. Por ese comportamiento fue detenida y, el 3 de marzo, las autoridades japonesas le impusieron una orden que le prohibía acosarlo.

Sin embargo, la situación continuó. El 27 de mayo, la mujer recibió una multa de 200.000 yenes por otro delito relacionado con el acoso a su expareja. Una semana después, el 3 de junio, volvió a interactuar con sus publicaciones en X, la red social antes conocida como Twitter. En total, presionó 14 veces el botón de "me gusta" y compartió una de sus publicaciones.