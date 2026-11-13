En Japón, una acción que millones de personas realizan todos los días en las redes sociales terminó con una mujer de 33 años frente a un tribunal. Le dio 14 me gusta o likes a las publicaciones de su expareja, pero había un detalle que convirtió esos clics en un delito: tenía prohibido acercarse o contactar con él por una orden judicial.
Le dio 14 likes a las publicaciones de su expareja, pero terminó en una condena a 6 meses de cárcel
Todo comenzó después de que el hombre decidiera terminar la relación el 14 de febrero de 2026. Según la investigación, la mujer comenzó a enviarle numerosos mensajes por LINE, una aplicación de mensajería. Por ese comportamiento fue detenida y, el 3 de marzo, las autoridades japonesas le impusieron una orden que le prohibía acosarlo.
Sin embargo, la situación continuó. El 27 de mayo, la mujer recibió una multa de 200.000 yenes por otro delito relacionado con el acoso a su expareja. Una semana después, el 3 de junio, volvió a interactuar con sus publicaciones en X, la red social antes conocida como Twitter. En total, presionó 14 veces el botón de "me gusta" y compartió una de sus publicaciones.
La defensa intentó conseguir su absolución. Argumentó que la mujer no tenía intención de acosar al hombre y que había efectuado esas acciones bajo los efectos de medicamentos para dormir. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Tokio rechazó esa explicación. El juez consideró que realizar interacciones de ese tipo no podía atribuirse simplemente a un accidente y entendió que buscaba satisfacer sus sentimientos hacia su expareja. También señaló que su comportamiento había sido insistente y podía provocar miedo en la víctima.
Finalmente, el 10 de noviembre de 2026, el tribunal la condenó a seis meses de pena de prisión, pero dejó la ejecución suspendida durante tres años y dispuso que estuviera bajo supervisión. La mujer manifestó arrepentimiento y prometió eliminar la aplicación X de su teléfono.
En pocas palabras
- Condena por acoso: mujer de 33 años fue condenada en Japón por dar 14 "me gusta" a publicaciones de su expareja.
- Orden de alejamiento: la condena se produjo pese a tener una orden judicial que le prohibía contactar o acercarse a su expareja.
- Suspensión de pena: la sentencia fue de seis meses de prisión, pero con ejecución suspendida por tres años y bajo supervisión.