Prohibieron a las farmacias vender lentes descartables y de sol

El fundamento principal de esta prohibición radica en las competencias profesionales de cada sector. La referente de los farmacéuticos fue categórica al detallar que el expendio de anteojos excede las habilitaciones del rubro. "Lo que sucede es que en las incumbencias farmacéuticas del título farmacéutico no está la óptica. La óptica la tienen los ópticos. Nadie más", explicó.

En este circuito de salud visual, Cucchi también delimitó el rol de los profesionales médicos. "Por supuesto, están los médicos oftalmólogos. Pero el médico lo que te puede hacer es la medición, y después tenés que ir a un óptico", puntualizó.

Controles estrictos frente a la informalidad

Uno de los puntos más sensibles en este tema es la disparidad en los controles. Mientras que los comercios formales de salud enfrentan inspecciones rigurosas, la venta ilegal de anteojos prolifera en las calles y ferias sin ningún tipo de supervisión, lo que representa un riesgo directo para la salud visual de la población.

"En la farmacia, quien nos controla eso a nosotros, como toda nuestra actividad, es el Departamento de Farmacia", detalló Cucchi sobre las auditorías que recibe el sector. Las sanciones por incumplir la normativa son severas e inmediatas: "Si tenés lentes te los decomisa, te los hace sacar, porque está prohibido y lo que está prohibido no se puede hacer".

Los vendedores ambulantes de lentes no tienen muchos controles en su comercio callejero.

Sin embargo, la farmacéutica señaló el contraste con lo que ocurre en el mercado informal. "Entre los vendedores ambulantes no hay nadie que los controle. El Estado los debería controlar", concluyó.