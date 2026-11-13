Prohibieron a las farmacias vender lentes descartables y de sol

Beatriz Cucchi, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM) respaldó el comunicado del Consejo Deontológico que recuerda la vigencia de la ley que prohíbe la venta de lentes descartables y los de sol en farmacias. Advirtió sobre los estrictos controles que sufre el sector y opinó contra la falta de regulación estatal en la venta ambulante.
El reciente comunicado emitido por el Consejo Deontológico de Mendoza volvió a poner sobre la mesa una normativa histórica que prohíbe la comercialización de anteojos, tanto con aumento como de sol, por fuera de los comercios habilitados específicamente para ese fin. Cucchi se refirió a la restricción y explicó los motivos técnicos y legales que impiden a las farmacias ofrecer este tipo de productos.
"Quien emitió el comunicado ahora es el Consejo Deontológico", aclaró la titular de COFAM al contextualizar la medida, y subrayó que no se trata de una disposición nueva: "Es una ley, ya de muchos años atrás, donde los lentes solo están permitidos venderlos en las ópticas, en ningún otro lugar".
El fundamento principal de esta prohibición radica en las competencias profesionales de cada sector. La referente de los farmacéuticos fue categórica al detallar que el expendio de anteojos excede las habilitaciones del rubro. "Lo que sucede es que en las incumbencias farmacéuticas del título farmacéutico no está la óptica. La óptica la tienen los ópticos. Nadie más", explicó.
En este circuito de salud visual, Cucchi también delimitó el rol de los profesionales médicos. "Por supuesto, están los médicos oftalmólogos. Pero el médico lo que te puede hacer es la medición, y después tenés que ir a un óptico", puntualizó.
Controles estrictos frente a la informalidad
Uno de los puntos más sensibles en este tema es la disparidad en los controles. Mientras que los comercios formales de salud enfrentan inspecciones rigurosas, la venta ilegal de anteojos prolifera en las calles y ferias sin ningún tipo de supervisión, lo que representa un riesgo directo para la salud visual de la población.
"En la farmacia, quien nos controla eso a nosotros, como toda nuestra actividad, es el Departamento de Farmacia", detalló Cucchi sobre las auditorías que recibe el sector. Las sanciones por incumplir la normativa son severas e inmediatas: "Si tenés lentes te los decomisa, te los hace sacar, porque está prohibido y lo que está prohibido no se puede hacer".
Sin embargo, la farmacéutica señaló el contraste con lo que ocurre en el mercado informal. "Entre los vendedores ambulantes no hay nadie que los controle. El Estado los debería controlar", concluyó.
En pocas palabras
- Prohibición farmacias: las farmacias no pueden vender lentes descartables ni de sol, según ley vigente.
- Rol ópticas: la venta de anteojos con y sin aumento es exclusiva de las ópticas habilitadas.
- Controles: se advierte sobre la falta de control estatal a vendedores ambulantes de anteojos.