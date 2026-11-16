El río Paraná ya superó el nivel de evacuación en Santa Fe y activaron operativos de contingencia

Operativos de asistencia y defensas hídricas en Santa Fe

Pronóstico Extendido. Se prevé que el río continúe en ascenso, con advertencias sobre posibles episodios de aguas altas.

La asistencia en Alto Verde incluye atención sanitaria fija, controles de enfermedades crónicas y seguimiento a personas gestantes. Se coordina con el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad escolar de los menores alojados, con recorridos especiales de transporte.

En Colastiné Sur se arman módulos para alojamiento preventivo y se asiste a familias cerca del club Caza y Pesca. Equipos municipales y del Ejército realizan tareas de distribución de víveres y traslado de pertenencias para quienes permanecen en sus viviendas. Se refuerzan defensas y se monitorea la situación en barrios como Los Alisos, La Boca y Varadero Sarsotti.

Otras ciudades del litoral también afectadas por la crecida

La situación en Santa Fe se replica en otras localidades del litoral. Goya y Esquina, en Corrientes, registran niveles de evacuados de 5,82 y 5,50 metros respectivamente. En Entre Ríos, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante también superaron sus respectivos umbrales de evacuación.

El Instituto Nacional del Agua prevé que el río Paraná continúe en ascenso frente a Santa Fe, con proyecciones que podrían alcanzar hasta 6,20 metros. La Entidad Binacional Yacyretá vincula la persistencia de caudales elevados con el fenómeno El Niño, advirtiendo alta probabilidad de episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027.