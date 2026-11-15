Independiente Rivadavia y Gimnasia le dieron la bienvenida a Godoy Cruz a Primera División

Godoy Cruz regresó a Primera y el Tomba es una fiesta.

La felicitación de Independiente Rivadavia a Godoy Cruz y la reacción de los hinchas

Desde el Parque General San Martín, la institución azul fue una de las primeras en hacerse eco de la consagración bodeguera mediante un mensaje institucional que puso en valor el crecimiento de la plaza local: "Desde Independiente Rivadavia felicitamos al club Godoy Cruz Antonio Tomba por su regreso a Primera División. Un nuevo capítulo para el fútbol mendocino".

Desde Independiente Rivadavia felicitamos al club Godoy Cruz Antonio Tomba por su regreso a Primera División.Un nuevo capítulo para el fútbol mendocino. — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 15, 2026

La publicación no tardó en viralizarse y cosechó numerosos comentarios de los seguidores azules, quienes celebraron la actitud conciliadora de la dirigencia y la compararon con otros gestos recientes de respeto deportivo.

Entre las respuestas más destacadas apareció el mensaje "Entendieron todo!!! Así se felicita al rival! Y como hicieron los jugadores al perder la Final. Esos gestos se vuelven duplicados después!", acompañado por la síntesis de otro usuario que sentenció: "Esto también es grandeza".

Asimismo, varios simpatizantes aprovecharon el posteo para remarcar el presente dorado que atraviesa la provincia a nivel nacional, combinando el orgullo propio con el entusiasmo por el futuro cercano. En esa línea se leyeron expresiones como "El único campeón de Cuyo felicita a Godoy Cruz por su ascenso a primera.", junto a consignas de aliento colectivo como "El fútbol mendocino en lo más alto" y "Vamos por cosas más grandes! Todos juntos! Esto recién empieza".

La bienvenida de Gimnasia y Esgrima al Tomba y los mensajes en redes

Por su parte, Gimnasia y Esgrima también se sumó a los saludos protocolares para recibir al conjunto bodeguero en la máxima divisional del país. Con un posteo directo que etiquetó a la cuenta oficial del club recién ascendido, el Lobo expresó: "Bienvenido a la Primera División del Fútbol Argentino @ClubGodoyCruz ¡Felicitaciones, Tomba!".

Bienvenido a la Primera División del Fútbol Argentino @ClubGodoyCruz ¡Felicitaciones, Tomba! — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) November 15, 2026

La iniciativa del elenco mensana generó una inmediata interacción con sus hinchas, quienes valoraron el gesto institucional y comenzaron a palpitar los próximos duelos provinciales en la élite. Dentro de las respuestas al comunicado se destacó el saludo cordial "Felicitaciones, Tomba !. Abrazo Pituco", además de un breve mensaje cargado de expectativa futbolística de cara al venidero torneo: "Los esperamos…".

Con Godoy Cruz nuevamente en la Primera División junto a Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, el fútbol mendocino se prepara para afrontar una temporada histórica en la Liga Profesional, donde los enfrentamientos entre equipos de la provincia volverán a captar la atención en todo el país.

De esta manera, más allá del folclore y la sana rivalidad que volverá a encenderse cuando la pelota comience a rodar, los mensajes de la Lepra y el Lobo reflejaron el orgullo compartido por el crecimiento de la plaza.

Con tres representantes confirmados para la próxima edición de la Liga Profesional, Mendoza afrontará una temporada sin precedentes en la élite del fútbol argentino, marcada por duelos provinciales que prometen captar todas las miradas.