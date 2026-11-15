El camino de Godoy Cruz al título de la Primera Nacional y al ansiado ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz tuvo dos entrenadores este año ya que Mariano Toedtli fue el DT que arrancó el proceso, tras el descenso, dirigió 11 partidos y luego asumió Pablo De Muner quien estuvo a cargo del equipo en los últimos 26 encuentros.

"Vuelta olímpica"Porque así celebraron los jugadores de Godoy Cruz con su gente tras conseguir el ascenso a la Primera División. https://t.co/UlxhiX3PpH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Toedtli dirigió en 11 partidos, con 3 triunfos, 7 empates y una derrota, El DT debutó el 13 de febrero en el empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el estreno en el torneo de la Primera Nacional y también estuvo en la eliminación de la Copa Argentina.

De Muner se hizo cargo en los últimos 26 partidos, su estreno fue ante Racing de Córdoba en el Gambarte por la fecha 12, el 10 de mayo y el saldo fue de 17 triunfos, dos empates y 7 derrotas.

El delantero Martín Pino fue la gran figura y marcó 21 goles.

Los 11 partidos que dirigió Mariano Toedtli

vs Ciudad de Bolívar (L) 1-1 (Poggi)

vs. Defensores de Belgrano (V) 1-1 (Pozzo)

vs. Deportivo Madryn (L) - 0-0

vs. Ferro (L) 2-1 (Poggi y Ulariaga)

vs. Chaco For Ever (V) 1-1 (Pino)

vs. Deportivo Maipú (V) 1-0 (Poggi)

vs. Acassuso (L) 2-0 (Ulariaga de penal, y Poggi)

vs. San Telmo (V) 0-2

vs. San Miguel (L) 0-0

vs. Colón (V) 0-0

vs. Deportivo Morón (L)- 2-2 (Rodríguez y Pino)

Los 26 partidos de Pablo De Muner

vs. Racing (L) 2-1 (Pino 2)

vs. Los Andes (V) 0-1

vs. All Boys (L) 4-0 (Burgos,Pino (2) y Ulariaga)

vs. Estudiantes de Buenos Aires (V) 0-1

vs. Mitre (L) 2-1 (Pino y Burgos de penal)

vs. Almirante Brown (L) 0- 1

Vs Central Norte (V) Fecha 4 que había sido postergada en la primera rueda (V) 0- 1