El camino de Godoy Cruz al título de la Primera Nacional y al ansiado ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.
Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez por 3 a 1 en la cancha de Belgrano, logró el título de la Primera Nacional y ascendió a la Liga Profesional
Godoy Cruz vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.
En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.
El Tomba logró el objetivo tras una notable campaña de 37 partidos, 36 por la fase regular de la Primera Nacional y la final ante el Lechero.
Godoy Cruz tuvo dos entrenadores este año ya que Mariano Toedtli fue el DT que arrancó el proceso, tras el descenso, dirigió 11 partidos y luego asumió Pablo De Muner quien estuvo a cargo del equipo en los últimos 26 encuentros.
Toedtli dirigió en 11 partidos, con 3 triunfos, 7 empates y una derrota, El DT debutó el 13 de febrero en el empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el estreno en el torneo de la Primera Nacional y también estuvo en la eliminación de la Copa Argentina.
De Muner se hizo cargo en los últimos 26 partidos, su estreno fue ante Racing de Córdoba en el Gambarte por la fecha 12, el 10 de mayo y el saldo fue de 17 triunfos, dos empates y 7 derrotas.
El delantero Martín Pino fue la gran figura y marcó 21 goles.