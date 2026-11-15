Cynthia Wila y el peso de la culpa: "Es un ruido interno, un acúfeno que no cesa"

Cynthia Wila, autora de "La culpa (Esa voz)".

El punto de partida de "La culpa" no fue casual. Luego de publicar "La crueldad", Wila sintió que el análisis social y subjetivo demandaba un paso más.

"Me quedé pensando un poco acerca de esto y sentía que faltaba decir algo más. Por eso empecé a pensar en el tema de la culpa, que es un espacio que no fue muy abordado por otros autores, o si bien hubo algunas pinceladas, fueron escasas a mi gusto. Me pareció que le faltaba una pata, porque los dos ensayos dialogan. Si bien se pueden leer por separado porque son independientes, yo creo que hay un diálogo entre los dos", dijo Wila.

La cultura, el cine y la literatura al servicio de la teoría

Uno de los rasgos distintivos de "La culpa" es el cruce constante con narrativas audiovisuales y literarias. La autora lo concibe como una herramienta pedagógica para acercar conceptos densos al lector.

"Cuanto más ejemplos mundanos podamos dar para transmitir un concepto tan complejo, me parece que es mucho más fácil, mucho más entendible. Si vos estás leyendo la reseña de una película, de un libro o de un cuento, podés empezar a identificar algunas emociones o escenas con cosas que te pasan en la vida. Son recursos muy ricos para poder, incluso, elaborar un pensamiento teórico", explica la autora.

De esta manera Wila ejemplifica a la culpa en sus diferentes matices con producciones culturales como las películas "Good Will Hunting" o "Calle Málaga".

¿Existe alguna forma de no sentir culpa?

"No hay persona, por lo menos dentro de la neurosis, que no sienta culpa, que no viva determinados aspectos de su vida con culpa o todos los aspectos con culpa. Eso no existe", sostiene la autora.

Por lo general, la raíz del problema de la culpa se remonta a las etapas formativas de la infancia, cuando el individuo absorbe normas familiares, religiosas y culturales.

"Al principio son externas, entramos a un mundo donde hay un lenguaje, una cultura, una religión, leyes, preceptos y luego, en nuestro ámbito individual, están los padres, las madres, las personas que nos crían, las instituciones. Todas estas voces imparten exigencias y prohibiciones. Ordenan cómo se debe vivir, incluso cómo se debe sufrir, cómo se debe amar. Luego se introyectan, se incorporan. Ya no necesitamos a la institución o a la persona desde afuera: empiezan a hablar desde adentro como un dedo acusador que nos observa, nos guía y nos amenaza", explica Wila.

"La culpa es un ruido interno, un acúfeno que no cesa. Ese zumbido molesto en los oídos que no tiene que ver con un ruido exterior, sino con un silbido interno. Cuando sentimos esta sensación culposa todo el tiempo, aparecen inhibiciones, cosas que dejamos de hacer, síntomas, angustia. La culpa se transforma en una prisión que no nos deja hablar; y cuando no hay palabras, aparece la angustia, y cuando hay angustia, no se puede desear. La culpa es enemiga del deseo", asegura.

"Yo creo que los espacios terapéuticos son el camino, no la solución. El camino para poder primero entender por qué sentimos lo que sentimos y de dónde viene este sentimiento. Luego, buscar realmente cuál es nuestra responsabilidad y qué responsabilidades estamos adoptando con relación a otros. Adoptamos responsabilidades de todo el mundo y por eso nos sentimos tan culpables. Para asignar la culpa a los verdaderos culpables hay que hacer todo un trabajo: ver qué lugar me cabe a mí y cuál a los demás. Sería como agujerear el andamio que sostiene tanta densidad culposa", finaliza Wila.