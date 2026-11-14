Godoy Cruz buscará ante Tristán Suárez su vuelta a Primera División: hora, TV y probables formaciones

Será una jornada histórica que vivirán los hinchas del Tomba, que coparán el estadio cordobés. Los simpatizantes del Bodeguero agotaron las 17.000 entradas que estaban a disposición para esta final.

Pablo De Muner es el entrenador de Godoy Cruz que hizo una campaña brillante en la fase regular.

Así llegó Godoy Cruz a la final

Godoy Cruz fue el ganador de la Zona A con 66 puntos tras una campaña brillante. El equipo dirigido por Pablo De Muner viene de derrotar de local por 2-1 a Almirante Brown, logró quedarse con el primer lugar, y con la chance de jugar la primera y soñada final por el ascenso directo a la Primera División del fútbol argentino.

Martín Pino es el goleador de Godoy Cruz.

El Expreso acumula diez partidos sin perder, con 8 triunfos (3 seguidos) y dos empates. Tiene como goleador a Martín Pino, quien marcó 20 tantos.

En los 36 partidos disputados ganó 19 encuentros, empató nueve y perdió ocho.

La campaña de Tristán Suárez

Tristán Suárez se quedó con el primer puesto de la Zona B. El Lechero, el equipo conducido por José María Martínez, viene de igualar sin goles como local ante el Deportivo Maipú, alcanzó los 64 puntos y se adjudicó su zona.

José María Martínez ha realizado una gran campaña como entrenador de Tristán Suárez.

El Lechero acumula 10 encuentros sin perder, con 3 triunfos y 7 empates. En los 36 encuentros disputados ganó 16, empató 16 y perdió cuatro.

Cómo se define la final del ascenso

La final por el primer ascenso a la Liga Profesional es a partido único. En caso de empate habrá un tiempo suplementario de 30 minutos (dos períodos de 15’ cada uno) y de continuar con la paridad en el marcador el campeón se definirá con tiros desde el punto penal.

El equipo que pierda la final irá por la revancha en los cuartos de final del Reducido, donde las series se juegan en partidos ida y vuelta con ventaja deportiva.

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Godoy Cruz vs. Tristán Suárez: cuándo se enfrentaron

El Tomba y el Lechero, se enfrentaron el 13 de mayo del 2022 por la Copa Argentina. Fue por los 32avos de final, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, y ganó el Expreso 2 a 0 con goles de Tadeo Allende y Salomón Rodríguez.

Al Expreso lo dirigía la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, mientras que al conjunto de Ezeiza lo conducía Juan Manuel Llop, el DT que ascendió a Godoy Cruz en 2006.

Probables formaciones:

Godoy Cruz : Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner. Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi y Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.