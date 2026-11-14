El Chocho Llop y Mauro Poy se ilusionan con el ascenso de Godoy Cruz a Primera

Mauro Poy, el ex delantero de Godoy Cruz logró el ascenso en el 2006 y ahora sueña con el regreso del Tomba a Primera.

Juan Manuel Llop fue el entrenador que logró el primer ascenso a primera división con el Expreso nte Nueva Chicago, el 20 de mayo de 2006. El Chocho, que también dirigió a Tristán Suárez, habló con Ovación desde Ecuador, donde dirige a Santo Domingo de la segunda división hace 3 años, y dejo conceptos interesantes.

El Chocho Llop en el 2006 lograba como entrenador el primer ascenso a Primera de Godoy Cruz.

El Chocho Llop habló con emoción de la final que afrontará Godoy Cruz ante Tristán Suárez

"Esta final encuentra a dos equipos que llegan en un gran momento futbolístico y emocional. Es un partido único, Godoy Cruz que busca regresar a Primera y Tristán Suárez que intentará hacer historia".

y Tristán Suárez que intentará hacer historia". "En Godoy Cruz me tocó dirigir dos años y medio y tengo un sentido de pertenencia por el ascenso que logramos en el 2006, fue unos de los momentos deportivos más lindos que me tocó pasar" .

por el ascenso que logramos en el 2006, fue unos de los . "Estuve en Tristán Suárez, me encontré con un club con mucha proyección, con dirigentes que querían crecer. Con José María Martínez tengo una buena relación, jugamos juntos en Estudiantes de La Plata".

jugamos juntos en Estudiantes de La Plata". "Tengo mucho cariño por Godoy Cruz, por el Gato Oldrá, que ama el club. La verdad que ha crecido mucho el club. Ojalá que logre el ascenso, es una institución que merece estar en Primera para que los hinchas puedan festejar un nuevo logro deportivo".

El Chocho Llop se encuentra trabajando en Ecuador.

Mauro Poy habló de Godoy Cruz desde Rosario

Mauro Poy dejó su sello cuando jugó en el Tomba, ya que estuvo en el ascenso del 2006.