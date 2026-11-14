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Primera Nacional

El Chocho Llop y Mauro Poy se ilusionan con el ascenso de Godoy Cruz a Primera

Juan Manuel Llop y el ex delantero Mauro Poy que lograron el ascenso a Primera de Godoy Cruz en el 2006 a Primera, hablaron del momento histórico que vive el Tomba

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Chocho Juan Manuel Llop fue el DT que logró el ascenso con el Tomba a Primera en el 2006. 

El Chocho Juan Manuel Llop fue el DT que logró el ascenso con el Tomba a Primera en el 2006.  

Godoy Cruz jugará este domingo a las 17 ante Tristán Suárez, en la cancha de Belgrano de Córdoba, en la final por el ascenso a Primera. El Chocho Juan Manuel Llop, y Mauro Poy, ex entrenador y ex delantero del Tomba, se refirieron al momento histórico que está viviendo el club a horas del trascendental encuentro.

Mauro Poy, el ex delantero de Godoy Cruz logr&oacute; el ascenso en el 2006 y ahora sue&ntilde;a con el regreso del Tomba a Primera.

Mauro Poy, el ex delantero de Godoy Cruz logró el ascenso en el 2006 y ahora sueña con el regreso del Tomba a Primera.

Juan Manuel Llop fue el entrenador que logró el primer ascenso a primera división con el Expreso nte Nueva Chicago, el 20 de mayo de 2006. El Chocho, que también dirigió a Tristán Suárez, habló con Ovación desde Ecuador, donde dirige a Santo Domingo de la segunda división hace 3 años, y dejo conceptos interesantes.

El Chocho Llop en el 2006 lograba como entrenador el primer ascenso a Primera de Godoy Cruz.

El Chocho Llop en el 2006 lograba como entrenador el primer ascenso a Primera de Godoy Cruz.

El Chocho Llop habló con emoción de la final que afrontará Godoy Cruz ante Tristán Suárez

  • "Esta final encuentra a dos equipos que llegan en un gran momento futbolístico y emocional. Es un partido único, Godoy Cruz que busca regresar a Primera y Tristán Suárez que intentará hacer historia".
  • "En Godoy Cruz me tocó dirigir dos años y medio y tengo un sentido de pertenencia por el ascenso que logramos en el 2006, fue unos de los momentos deportivos más lindos que me tocó pasar".
  • "Estuve en Tristán Suárez, me encontré con un club con mucha proyección, con dirigentes que querían crecer. Con José María Martínez tengo una buena relación, jugamos juntos en Estudiantes de La Plata".
  • "Tengo mucho cariño por Godoy Cruz, por el Gato Oldrá, que ama el club. La verdad que ha crecido mucho el club. Ojalá que logre el ascenso, es una institución que merece estar en Primera para que los hinchas puedan festejar un nuevo logro deportivo".
El Chocho Llop se encuentra trabajando en Ecuador.

El Chocho Llop se encuentra trabajando en Ecuador.

Mauro Poy habló de Godoy Cruz desde Rosario

Mauro Poy dejó su sello cuando jugó en el Tomba, ya que estuvo en el ascenso del 2006.

El 3 de diciembre del 2005, Godoy Cruz ganó el Apertura en el Nacional B en Rafaela, tras la victoria por 1 a 0 ante Ben Hur, con gol de Mauro Poy. Ese logro le permitió jugar la final con Nueva Chicago. equipo que se había adjudicado el Clausura.

Mauro Poy estuvo desde el 2005 al 2007 en Godoy Cruz.

Mauro Poy estuvo desde el 2005 al 2007 en Godoy Cruz.

  • "La final que tiene Godoy Cruz con Tristán Suárez me hace acordar mucho a la que jugamos en el 2006 con la definición que tuvimos con Nueva Chicago. Estuve siguiendo la campaña y metió una seguidilla muy buena de triunfos que le permite llegar a la final, nosotros lo estaremos alentando esperando un buen resultado".
  • Lo del 2006 va a quedar en nuestra memoria por lo que hicimos en esa final con Nueva Chicago, ya que quedamos en la historia".
  • Godoy Cruz es como mi segunda casa, tengo un cariño especial por la institución. El club fue un lugar muy importante en mi vida".

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