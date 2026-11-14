Godoy Cruz vs Tristán Suárez: todo lo que hay que saber para la final por el ascenso

En el caso de los hinchas del Tomba que tengan entradas para la popular, el ingreso será por calle Hualfin, mientras quienes hayan adquirido plateas lo harán por La Tablada intersección con Arturo Orgaz

El sector que ocupará Tristán Suárez

Tristán Suárez ocupará parte de la popular Sur Alfredo Escuti, además de un sector reducido de la platea Oeste Juan Carlos Heredia.

El encuentro contará con la presencia de las ambas parcialidades y dispositivos especiales de seguridad, con controles preventivos en las rutas de acceso.

La apertura del estadio

Las puertas del estadio abrirán a las 14. El acceso al estadio será obligatoriamente con la presentación del Documento Nacional de Identidad y la entrada, ya sea física o digital. Esto se da en el marco del programa Tribuna Segura.

Las autoridades han establecido rutas específicas para la llegada de cada parcialidad. Los seguidores de Godoy Cruz deberán ingresar a la ciudad por la Ruta Nacional 36 y estacionar en el Club Deportivo Alberdi, ubicado en Arturo Orgaz y Doctor Emilio Coni, o en la Costanera Sur, entre los puentes Santa Fe y Cantón.

Se espera una gran convocatoria

Se esperan más de 15.000 hinchas de Godoy Cruz y alrededor de 3.000 simpatizantes de Tristán Suárez para la gran final de este domingo 15 de noviembre.

El Tomba buscará lograr el ascenso a exactamente un año del empate con Deportivo Riestra en el Malvinas Argentinas. Aquella jornada perdió la categoría y descendió tras 17 años interrumpidos en Primera.

Viajaron todos los jugadores de Godoy Cruz a Córdoba

El cuerpo técnico, encabezado por Pablo De Muner, determinó que todos los futbolistas viajen rumbo a Córdoba para afrontar la final por el ascenso.

Información importante para los hinchas de Godoy Cruz

Este sábado de 9 a 13 se venderán un remanente de entradas, en la secretaría de club. Desde Godoy Cruz informaron que en la cancha de Belgrano de Córdoba no se podrán conseguir localidades el día del partido.

El club informó en sus canales de comunicación que los simpatizanteas que viajen este sábado por la noche a Córdoba, que es obligatorio presentar el boleto para el traslado y que el punto de partida es la calle Mitre.