Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el partido con Uruguay

La Selección argentina dice presente en la última fecha FIFA de la temporada. Tras recibir a Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste se prepara para bajarle la persiana a un 2026 que la coronó como subcampeona de la Copa del Mundo.
Luego del mano a mano con Uruguay en La Bombonera, la Selección argentina se prepara para el último partido de la temporada
La Selección argentina dice presente en la última fecha FIFA de la temporada. Tras recibir a Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste se prepara para bajarle la persiana a un 2026 que la coronó como subcampeona de la Copa del Mundo.
Ya sin Lionel Messi, y tras la renovación de Lionel Scaloni (quien estampó la firma hasta el Mundial 2030), el seleccionado nacional viajará a Córdoba para su próximo desafío.
El último partido del año tendrá como escenario el Mario Alberto Kempes. Allí, la Selección argentina se verá las caras con Costa Rica en un compromiso que comenzará a las 20.
La temporada 2027 comenzará también con amistosos. Si bien las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 todavía no tienen una fecha confirmada, se estima que comenzaría a partir de la fecha FIFA del mes de septiembre.
Cabe recordar que la Selección argentina disputará la competencia organizada por Conmebol sabiendo que ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo porque es uno de los organizadores del torneo.
En principio, Argentina disputará sus tres partidos de fase de grupos en el país y, en caso de clasificar, viajará a España, Portugal o Marruecos para las fases de mata-mata.
El mismo destino corre tanto para Uruguay y Paraguay. En este contexto, los siete seleccionados restantes de Conmebol lucharán por tres cupos directos y un lugar en el repechaje.
Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. Fue confirmado este jueves por el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en una conferencia de prensa que ofrecieron en el predio Lionel Messi, que se ubica en Ezeiza.
"Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas", dijo Tapia.
"Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", añadió Tapia.