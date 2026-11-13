Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el partido con Uruguay

La Selección argentina y el 2027 en el horizonte

La temporada 2027 comenzará también con amistosos. Si bien las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 todavía no tienen una fecha confirmada, se estima que comenzaría a partir de la fecha FIFA del mes de septiembre.

Cabe recordar que la Selección argentina disputará la competencia organizada por Conmebol sabiendo que ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo porque es uno de los organizadores del torneo.

En principio, Argentina disputará sus tres partidos de fase de grupos en el país y, en caso de clasificar, viajará a España, Portugal o Marruecos para las fases de mata-mata.

El mismo destino corre tanto para Uruguay y Paraguay. En este contexto, los siete seleccionados restantes de Conmebol lucharán por tres cupos directos y un lugar en el repechaje.

Lionel Scaloni renovó y será el DT de la Selección hasta 2030

Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. Fue confirmado este jueves por el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en una conferencia de prensa que ofrecieron en el predio Lionel Messi, que se ubica en Ezeiza.

"Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas", dijo Tapia.

"Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", añadió Tapia.