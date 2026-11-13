Una jubilada lleva más de un mes presa por intentar robar carne de un supermercado

El arresto domiciliario o una excarcelación ordinaria suelen ser las medidas habituales para delitos menores; sin embargo, Estela Chávez, una jubilada de más de 65 años que percibe el haber mínimo, acumula más de un mes de encierro tras ser descubierta intentando robar un corte de carne en un supermercado de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
El episodio ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la maniobra y el personal de vigilancia la interceptó antes de que lograra cruzar la línea de cajas.
La intervención policial derivó en una causa por tentativa de hurto que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial N.º 15.
Tras dictarse su prisión preventiva el 26 de octubre, y al sumarse un expediente previo vinculado a otro presunto intento de sustraer alimentos, su situación procesal se tornó crítica.
Actualmente, Chávez permanece alojada en la Alcaidía N.º 15 del barrio porteño de Chacarita, un espacio concebido para permanencias transitorias que no deberían superar las setenta y dos horas.
Las condiciones de detención encendieron alertas familiares y humanitarias: comparte una celda con otras cinco mujeres y su salud se deterioró considerablemente debido a afecciones pulmonares agravadas por el humo de tabaco, además de haber atravesado episodios de infección urinaria y complicaciones médicas que requirieron traslados de urgencia.
Su hijo menor, Mariano Franco, relata la imposibilidad de visitarla y las promesas incumplidas de excarcelación mientras le acerca provisiones semanalmente.
Este caso reavivó el debate sobre las graves deficiencias estructurales, la sobrepoblación y las dificultades en la atención sanitaria que denuncian diversos organismos de control en las alcaidías de la jurisdicción, mientras la defensa jurídica insiste en la revisión urgente del expediente para garantizar su inmediata liberación.
En pocas palabras
- Jubilada detenida: una mujer de 65 años permanece presa por intentar robar carne en un supermercado.
- Causa judicial: la detención se agrava por un expediente previo por robo de alimentos.
- Condiciones de detención: la mujer está alojada en una alcaidía superpoblada con riesgo para su salud.