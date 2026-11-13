Una jubilada lleva más de un mes presa por intentar robar carne de un supermercado

Tras dictarse su prisión preventiva el 26 de octubre, y al sumarse un expediente previo vinculado a otro presunto intento de sustraer alimentos, su situación procesal se tornó crítica.

Actualmente, Chávez permanece alojada en la Alcaidía N.º 15 del barrio porteño de Chacarita, un espacio concebido para permanencias transitorias que no deberían superar las setenta y dos horas.

Las condiciones de detención encendieron alertas familiares y humanitarias: comparte una celda con otras cinco mujeres y su salud se deterioró considerablemente debido a afecciones pulmonares agravadas por el humo de tabaco, además de haber atravesado episodios de infección urinaria y complicaciones médicas que requirieron traslados de urgencia.

Su hijo menor, Mariano Franco, relata la imposibilidad de visitarla y las promesas incumplidas de excarcelación mientras le acerca provisiones semanalmente.

Este caso reavivó el debate sobre las graves deficiencias estructurales, la sobrepoblación y las dificultades en la atención sanitaria que denuncian diversos organismos de control en las alcaidías de la jurisdicción, mientras la defensa jurídica insiste en la revisión urgente del expediente para garantizar su inmediata liberación.