Cómo hacer el perfume casero que usan los hoteles para que el baño huela siempre rico

Sin embargo, en el rubro hotelero existe un secreto de limpieza muy simple, económico y rendidor que se volvió furor en las redes: el truco de la botella perfumada dentro de la mochila del inodoro. Con esta preparación casera no hace falta gastar de más en pastillas químicas para la taza del baño; el agua se perfuma de manera automática cada vez que tirás la cadena.

Qué necesitás para preparar el perfume casero de baño

Los ingredientes para este perfume casero son básicos y casi seguro los tenés en el lavadero y la cocina: